Всего кубик прямо в сковородку — жареная картошка больше не липнет: хитрый трюк гениальных хозяек

Почему жареная картошка то получается хрустящей, то превращается в тёмную липкую массу? Всё дело в крахмале: при нагреве он выходит на поверхность и заставляет кусочки прилипать к сковороде. Но есть простой трюк, который способен раз и навсегда решить проблему.

Гениальный лайфхак — кубик льда на раскалённую сковороду. Когда лёд попадает в горячее масло, он быстро тает и образует тончайшую защитную плёнку. Она не даёт крахмалу «схватиться» и приклеить картофель к поверхности. Масло успевает немного остыть, а картошка — начать жариться равномерно. Один маленький кубик — и готово, больше не нужно отскребать подгоревшие кусочки. Важно: добавляйте только один кубик льда, иначе температура упадёт слишком сильно.

Есть и второй способ, которым пользуются хозяйки: просто промойте нарезанную картошку в дуршлаге под холодной водой, чтобы смыть лишний крахмал. Затем тщательно обсушите ломтики бумажными полотенцами, и тогда картофель будет именно жариться, а не тушиться собственным паром.

Попробуйте один из этих приёмов — и ваша жареная картошка наконец станет такой, как вы хотите: румяной, рассыпчатой и без липкого слоя снизу.

