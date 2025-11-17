«Уральские авиалинии» опровергли слухи о задымлении самолета

Компания «Уральские авиалинии» заявила, что в салоне приземлившегося в Пулково самолета не было задымления и пожара. По сообщению, которое передает РИА Новости, борт прилетел в Санкт-Петербург из Екатеринбурга.

Информация не соответствует действительности. Ни возгорания, ни задымления в салоне самолета не было. Рейс выполнен в штатном режиме строго по расписанию, — подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

До этого в аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы ввели временные ограничения на выполнение авиарейсов. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения распространяются как на прием, так и на выпуск воздушных судов. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в петербургском аэропорту задержали вылет и прибытие примерно 40 рейсов из-за сильного снегопада, повлиявшего на работу воздушной гавани. Был отложен вылет 27 авиарейсов, причем наибольшая задержка у пассажиров, следующих в Уфу, — они ожидали вылета около 10 часов. На некоторых рейсах пассажиров разместили в салонах самолетов, но потом возвращали в здание терминала.