17 ноября 2025 в 10:44

В Роскачестве раскрыли, что грозит сотруднику за порчу имущества на работе

Специалист Роскачества Ганькина: за порчу рабочих вещей грозит возмещение ущерба

Сотрудницы обувной фабрики Сотрудницы обувной фабрики Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
За повреждение имущества на работе предусмотрено возмещение ущерба, заявила RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. При этом важно, при каких обстоятельствах сотрудник испортил вещь.

Случаи полной материальной ответственности наступают, если будет доказано, что сотрудник причинил ущерб умышленно, если ущерб был причинен в состоянии опьянения или в результате каких-либо правонарушений, — предупредила Ганькина.

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднемесячного заработка. Окончательная сумма взыскания определяется работодателем, который вправе отказаться от нее полностью или частично, заключила специалист.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что беспорядок на рабочем месте может повлечь за собой дисциплинарные меры, включая выговор и увольнение. По его словам, Трудовой кодекс РФ не предусматривает штрафных санкций за подобный проступок.

