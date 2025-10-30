Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 06:00

Россиянам рассказали, чем может обернуться бардак на рабочем месте

Юрист Салкин: бардак на рабочем месте может обернуться выговором или увольнением

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беспорядок на рабочем месте может повлечь за собой дисциплинарные меры, включая выговор и увольнение, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, Трудовой кодекс РФ не предусматривает штрафных санкций за подобный проступок.

Карательных штрафов за бардак на столе в Трудовом кодексе нет. Возможны только дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, в тяжелых случаях — увольнение по установленным основаниям. Это работает, если порядок на рабочем месте закреплен в правилах внутреннего трудового распорядка или инструкциях. Снижение премии допустимо только за тот период, когда наложено взыскание, и так, чтобы месячная зарплата не упала более чем на 20%, — пояснил Салкин.

Он подчеркнул, что полное лишение премии возможно лишь в том случае, если ее размер не превышает 20% от месячной заработной платы. По его словам, основания и порядок применения таких мер должны быть четко изложены в Положении о премировании или трудовом договоре.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина заявила, что за частые и длительные перерывы на курение, выходящие за рамки установленных перерывов, можно получить замечание или даже выговор. По ее словам, если у сотрудника уже есть дисциплинарное взыскание, его могут уволить.

работа
штрафы
увольнения
работодатели
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Была разруха»: Герасимов о Театре сатиры и на Ордынке, Боякове, Газарове
Выдвиженец Трампа отказался от должности из-за российских связей
Зоопсихолог объяснила любовь некоторых кошек к дыням
США нанесли удар по нарколодке в Тихом океане
Парковки Самары: бесплатные места скоро станут платными. Изучаем локации
Трамп разрешил Южной Корее построить атомную подводную лодку
Технолог ответила, можно ли набивать стиральную машину бельем под завязку
Самый лучший рассыпчатый манник на сметане! Самый простой и удачный рецепт
К чему снится сломанный гнилой зуб: о чем предупреждает сон
Число долларовых миллиардеров в России выросло до 128 человек
Россиянам рассказали, чем может обернуться бардак на рабочем месте
Удар «Урагана» и потеря Константиновки: успехи ВС РФ к утру 30 октября
Видеть себя в свадебном платье: что предсказывают популярные сонники
Украина потеряла 100 тысяч молодых мужчин за два месяца
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 октября
Россиянам назвали весомую причину отказаться от веганства
В Пусане началась встреча Си Цзиньпина и Трампа
Врач назвала самый полезный ингредиент шаурмы
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с купюрами
Названы необычные полезные свойства уксуса
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла
Общество

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.