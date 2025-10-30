Россиянам рассказали, чем может обернуться бардак на рабочем месте Юрист Салкин: бардак на рабочем месте может обернуться выговором или увольнением

Беспорядок на рабочем месте может повлечь за собой дисциплинарные меры, включая выговор и увольнение, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, Трудовой кодекс РФ не предусматривает штрафных санкций за подобный проступок.

Карательных штрафов за бардак на столе в Трудовом кодексе нет. Возможны только дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, в тяжелых случаях — увольнение по установленным основаниям. Это работает, если порядок на рабочем месте закреплен в правилах внутреннего трудового распорядка или инструкциях. Снижение премии допустимо только за тот период, когда наложено взыскание, и так, чтобы месячная зарплата не упала более чем на 20%, — пояснил Салкин.

Он подчеркнул, что полное лишение премии возможно лишь в том случае, если ее размер не превышает 20% от месячной заработной платы. По его словам, основания и порядок применения таких мер должны быть четко изложены в Положении о премировании или трудовом договоре.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина заявила, что за частые и длительные перерывы на курение, выходящие за рамки установленных перерывов, можно получить замечание или даже выговор. По ее словам, если у сотрудника уже есть дисциплинарное взыскание, его могут уволить.