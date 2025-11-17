Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 10:38

Двоих граждан Китая отправили в колонию из-за папоротника

Двоих граждан КНР осудили в Приморье за пересечение границы РФ ради папоротника

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Суд в Приморье осудил двоих граждан Китая за незаконное пересечение российской границы, передает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края. Они нарушили закон ради сбора папоротника. Граждане КНР проведут полтора года в колонии-поселении.

Было установлено, что осужденные договорились о сборе папоротника неподалеку от российско-китайской границы. Они оказались на территории России в обход пункта пропуска в Хасанском муниципальном округе.

После чего направились вглубь территории РФ, для дальнейшего сбора папоротника, однако были обнаружены и задержаны сотрудниками Пограничного управления, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что таможенники из столичного аэропорта Домодедово изъяли у женщины ювелирные украшения Van Cleef & Arpels на 11,7 млн рублей. Нарушительница приехала в Москву из ОАЭ. Таможенники обнаружили браслет, кольцо и колье, некоторые из украшений имели вставки с драгоценными камнями. По словам женщины, ювелирные изделия ей подарили в Дубае, о необходимости их задекларировать она не знала.

