Двоих граждан Китая отправили в колонию из-за папоротника Двоих граждан КНР осудили в Приморье за пересечение границы РФ ради папоротника

Суд в Приморье осудил двоих граждан Китая за незаконное пересечение российской границы, передает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края. Они нарушили закон ради сбора папоротника. Граждане КНР проведут полтора года в колонии-поселении.

Было установлено, что осужденные договорились о сборе папоротника неподалеку от российско-китайской границы. Они оказались на территории России в обход пункта пропуска в Хасанском муниципальном округе.

После чего направились вглубь территории РФ, для дальнейшего сбора папоротника, однако были обнаружены и задержаны сотрудниками Пограничного управления, — рассказали в пресс-службе.

