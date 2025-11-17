Россия впервые показала иностранцам обновленный самолет Як-130М Ростех представил модернизированный самолет Як-130М на выставке в ОАЭ

Ростех впервые представил за рубежом модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, передает пресс-служба корпорации. Воздушное судно презентовали на Международной авиационно-космической выставке, которая проходит в Дубае. Мероприятие началось 17 ноября и продлится до 21 ноября.

Международный авиасалон в Дубае открылся. Участников и гостей мероприятия ждут наши премьеры — учебно-боевой Як-130М, — сказано в публикации.

Российский стенд с представленным самолетом привлекает повышенное внимание иностранных участников. Организацией экспозиции занималась компания «Рособоронэкспорт». Лайнер разработан на основе Як-130 и предназначен для подготовки летчиков, осваивающих современные истребители, включая машины четвертого и пятого поколений.

Ранее стало известно, что Россия планирует продемонстрировать более 850 экспонатов продукции военного назначения, в том числе свыше 110 реальных образцов, на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025. В списке основных экспонатов числятся беспилотные комплексы «Орлан-10Е» и «Орлан-30», зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е», а также авиационный двигатель «Изделие 177С».