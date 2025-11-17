Стало известно решение суда по делу о взрыве на АЗС в Махачкале в 2023 году

В Дагестане осудили бизнесмена Эльдара Насрулаева по делу о взрыве на махачкалинской АЗС в 2023 году, сообщает Генпрокуратура России. Предпринимателя признали виновным в хранении продукции, не отвечающей требованиям безопасности, что привело к гибели 33 человек. Его приговорили к пяти годам колонии.

Суд приговорил Насрулаева к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Суд установил, что бизнесмен, не зарегистрировавшись как самозанятый или предприниматель, торговал химическими удобрениями. Без договора об аренде он снял несколько зданий, которые были самовольно построены и не оснащены сигнализацией и вентиляцией. Внутри предприниматель стал хранить аммиачную селитру и перекись водорода, не соблюдая соответствующих правил ГОСТ.

В итоге 14 августа 2023 года из-за нарушения правил хранения на складе произошло возгорание, которое привело к взрыву аммиачной селитры. Ударная волна и обломки задели расположенную поблизости АЗС и вызвали еще один взрыв.

В результате погибли 33 человека, еще 100 пострадали. Ущерб имуществу превысил 370 млн рублей, — подчеркнули в ведомстве.

