17 ноября 2025 в 13:04

Стало известно решение суда по делу о взрыве на АЗС в Махачкале в 2023 году

Бизнесмена Насрулаева осудили по делу о взрыве на АЗС в Махачкале в 2023 году

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС
В Дагестане осудили бизнесмена Эльдара Насрулаева по делу о взрыве на махачкалинской АЗС в 2023 году, сообщает Генпрокуратура России. Предпринимателя признали виновным в хранении продукции, не отвечающей требованиям безопасности, что привело к гибели 33 человек. Его приговорили к пяти годам колонии.

Суд приговорил Насрулаева к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Суд установил, что бизнесмен, не зарегистрировавшись как самозанятый или предприниматель, торговал химическими удобрениями. Без договора об аренде он снял несколько зданий, которые были самовольно построены и не оснащены сигнализацией и вентиляцией. Внутри предприниматель стал хранить аммиачную селитру и перекись водорода, не соблюдая соответствующих правил ГОСТ.

В итоге 14 августа 2023 года из-за нарушения правил хранения на складе произошло возгорание, которое привело к взрыву аммиачной селитры. Ударная волна и обломки задели расположенную поблизости АЗС и вызвали еще один взрыв.

В результате погибли 33 человека, еще 100 пострадали. Ущерб имуществу превысил 370 млн рублей, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Приморский краевой суд значительно снизил сроки лишения свободы организатору и участникам преступного сообщества, отмывшего свыше 600 млн рублей. Суд переквалифицировал обвинение, исключив статью об организации преступного сообщества, после чего срок организатору Антону Семикину сократили до 7,5 года.

