Королевская семья Британии: новости, Гарри и Меган свергнут монархию?

За принцем Гарри и Меган Маркл тайно стоит влиятельная сеть политических деятелей, которые считают, что пара может сыграть важную роль в свержении монархии, пишет RadarOnline. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 17 ноября?

Как Гарри и Меган могут свергнуть монархию

По данным источников, влиятельные люди и «теневые элементы во дворце» лоббируют постепенную реинтеграцию герцогов Сассекских в королевскую жизнь.

«Существует группа, имеющая хорошие связи как в политических, так и в аристократических кругах, которая искренне верит, что возвращение Гарри и Меган — ключ к падению монархии в ее нынешнем виде. Они считают Сассекских анархистами, а кампания за то, чтобы они снова стали действующими членами королевской семьи, проводится нечистыми на руку элементами во дворце, которые хотят разнести этот институт в пух и прах», — сообщил высокопоставленный инсайдер.

Принц Гарри недавно спровоцировал спекуляции по поводу своих долгосрочных планов, назвав Великобританию «страной, которой я с гордостью служил и за которую сражался» в эссе ко Дню памяти павших.

Строка из эссе «Хотя в настоящее время я проживаю в Соединенных Штатах…» была воспринята королевскими наблюдателями как преднамеренный намек на то, что калифорнийская глава жизни Гарри не бесконечна.

«Ему не обязательно было писать „в настоящее время“. Это было воспринято как сигнал о том, что он не закончил с Британией. Одна эта фраза вызвала волну беспокойства во дворце», — сказал один из королевских помощников.

Принц также продолжает кампанию за усиление мер безопасности для него и его семьи во время их пребывания в стране. Королевский источник, знакомый с его стремлением к защите, сообщил: «Очевидно, что он готовит почву для более длительных визитов Меган и детей, возможно, даже более продолжительных».

Принц Эндрю Фото: Stephen Lock / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правда ли, что Эндрю хочет свести счеты с жизнью

По словам источников, близких к королевской семье, с момента лишения Эндрю титулов и званий его «почти никто не видел» и «никто с ним не общался», что вызывает опасения за его психическое благополучие. В том числе возникают подозрения, что опальный бывший принц может подумывать о самоубийстве.

«За кулисами царит настоящая паника. Эндрю теперь полностью изолирован и чувствует, что потерял все — титул, дом, достоинство. Семья в ужасе от того, что он может совершить что-то радикальное. Он говорил, что ему больше не для чего жить», — сообщил один из приближенных к дворцу людей.

Другой королевский источник описал брата короля Карла III как «сломленного и замкнутого», заявив, что унижение подтолкнуло его к краю пропасти.

«Титулы, ложа, чувство принадлежности к чему-то большему — все это исчезло в одночасье. Он унижен, зол и глубоко подавлен», — отметил он.

Ранее Букингемский дворец сообщил: «Его Величество инициировал официальную процедуру лишения звания, титулов и почестей принца Эндрю. <...> Официальное уведомление о сдаче аренды (королевской ложи) уже получено, и он переедет в альтернативное частное жилье».

Этот шаг короля — решение разорвать официальные связи со своим братом — означает, что Эндрю теперь придется жить как «простолюдину», подчеркивает RadarOnline.

«Это жесткий шаг, но он был необходим. Общественность просто не допустила бы, чтобы Эндрю продолжал вести привилегированную жизнь на королевской территории», — пояснил один из старших помощников монарха.

