Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 12:59

Стало известно, может ли Украина получить от Франции старые самолеты Rafale

RTL: Украина вряд ли получит от Франции подержанные истребители Rafale

Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украина вряд ли получит от Франции подержанные истребители Rafale, сообщила радиостанция RTL. Там отметили, что Париж уже передал Киеву самолеты Mirage 2000, при этом его парк такой военной техники ограничен.

Маловероятно, что Украина получит подержанные Rafale, снятые с вооружения, как это было в случае с Грецией, — говорится в сообщении.

Радиостанция добавила, что Украина могла бы заказать новые Rafale, но процесс поставок в таком случае сильно затянулся. Наряду с этим, у Киева нет достаточного количества финансовых средств для покупки французских истребителей.

Ранее агентство Reuters сообщило, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж стороны могут согласовать поставки систем ПВО SAMP/T. Франция изучает возможность передачи комплексов противовоздушной обороны из текущих резервов и в рамках будущих заказов.

До этого стало известно, что Зеленский совершил срочный визит в Грецию для переговоров с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Основной темой обсуждения стала передача украинской стороне зенитных систем противовоздушной обороны Patriot и истребителей Mirage.

Франция
Украина
истребители
ВВС
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ДНР оценили число мирных жителей в Красноармейске
Россия представила новейший истребитель пятого поколения
«Последнее мирное лето»: в Германии сказали, когда НАТО нападет на Россию
Обезглавившая сына мать хотела покончить с собой после убийства
Премьер-министр Польши приехал на место подрыва ж/д путей в сторону Украины
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в мессенджерах
Трамп призвал конгресс рассекретить дело Эпштейна
В России отреагировали на заявление Берлина о войне с НАТО
Диетолог назвала главную пользу домашней микрозелени
Нападение на Курск, бегство солдат, ДНР без света: ВСУ атакуют РФ 17 ноября
В ЕС не доверяют одному из приближенных Трампа
«Генераторы чепухи»: в Европе пожаловались на ответы ЕК
Стало известно, сколько Махачев заработал за карьеру в UFC
Стало известно, что может грозить попавшему в коррупционный скандал Ермаку
Зеленский заявил о крупнейшей закупке истребителей
В Кремле объяснили, отвечает ли Москва на атаки Киева по инфраструктуре РФ
В Армении вынесли решение по «Электросетям» Карапетяна
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к санкциям США против партнеров РФ
Политолог оценил шансы Трампа на судебное разбирательство с Обамой
«Победа будет за нами»: посол Венесуэлы об угрозе военного вторжения
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.