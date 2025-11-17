Стало известно, может ли Украина получить от Франции старые самолеты Rafale

Стало известно, может ли Украина получить от Франции старые самолеты Rafale RTL: Украина вряд ли получит от Франции подержанные истребители Rafale

Украина вряд ли получит от Франции подержанные истребители Rafale, сообщила радиостанция RTL. Там отметили, что Париж уже передал Киеву самолеты Mirage 2000, при этом его парк такой военной техники ограничен.

Маловероятно, что Украина получит подержанные Rafale, снятые с вооружения, как это было в случае с Грецией, — говорится в сообщении.

Радиостанция добавила, что Украина могла бы заказать новые Rafale, но процесс поставок в таком случае сильно затянулся. Наряду с этим, у Киева нет достаточного количества финансовых средств для покупки французских истребителей.

Ранее агентство Reuters сообщило, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж стороны могут согласовать поставки систем ПВО SAMP/T. Франция изучает возможность передачи комплексов противовоздушной обороны из текущих резервов и в рамках будущих заказов.

До этого стало известно, что Зеленский совершил срочный визит в Грецию для переговоров с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Основной темой обсуждения стала передача украинской стороне зенитных систем противовоздушной обороны Patriot и истребителей Mirage.