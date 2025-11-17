Раскрыты детали соглашения Украины и Франции по поставкам систем ПВО Reuters: Украина договаривается с Францией о поставках систем ПВО SAMP/T

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж стороны могут согласовать поставки систем ПВО SAMP/T, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Франция изучает возможность передачи комплексов противовоздушной обороны из текущих резервов и в рамках будущих заказов.

Зеленский находится в Париже для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном <…> В понедельник могут рассмотреть сделки по поставке большего числа систем противовоздушной обороны SAMP/T из существующих французских запасов или через долгосрочные заказы следующего поколения, включая ракеты и системы борьбы с дронами, — говорится в материале.

Кроме того, стороны могут заключить «стратегическое авиационное соглашение» сроком на 10 лет. Оно будет предусматривать поставки истребителей Rafale.

Ранее появилась информация, что Германия по-прежнему не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus, несмотря на неоднократные просьбы Киева и давление союзников. По мнению аналитиков, отказ от поставок вооружений можно считать продуманным политическим решением: поддержать оборонный потенциал Украины, не поставляя ей свое вооружение напрямую.