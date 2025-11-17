Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 13:06

Одна из европейских стран решила возобновить поставки оружия Израилю

Германия снимет ограничения на поставки оружия Израилю 24 ноября

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Германия снимет ограничения на поставки оружия Израилю 24 ноября, сообщил представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус. По его словам, которые приводит агентство DPA, одной из причин такого решения является прекращение огня в секторе Газа.

Правительство Германии снимает ограничения на экспорт вооружений в Израиль, — сказал Корнелиус.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тель-Авив не допустит создания палестинского государства. Кроме того, глава ведомства пообещал добиться демилитаризации сектора Газа и полного разоружения движения ХАМАС.

До этого сообщалось, что израильские военные ликвидировали палестинца, бросившего взрывное устройство в солдат в районе города Наблус на Западном берегу реки Иордан. При этом солдаты не пострадали в результате инцидента, операция была проведена без потерь среди личного состава.

В то же время стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует провести встречу с главным переговорщиком ХАМАС Халилем аль-Хайей. Журналисты отметили, что мероприятие призвано стать сигналом интереса администрации главы Белого дома Дональда Трампа к поддержанию прямого канала связи с палестинским движением.

Германия
Израиль
поставки
вооружения
ограничения
