16 ноября 2025 в 08:00

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так! Эта сочная буженина станет настоящей звездой вашего застолья! Мясо, томленное в душистых специях и чесноке, получается невероятно ароматным и мягким. Идеально и для бутербродов, и как самостоятельная закуска с хреном или горчицей.

Возьмите 1,5–2 кг свежей свиной лопаточной части, очистите от пленок и сделайте глубокие надрезы по всей поверхности. Головку чеснока разделите на зубчики, каждый разрежьте вдоль и плотно нашпигуйте мясо. Чтобы буженина сохранила форму, туго обмотайте ее кулинарной нитью. Натрите мясо столовой ложкой соли, смесью перцев и поломанными лавровыми листьями. Уберите в холодильник на 24–48 часов для маринования — чем дольше, тем насыщеннее вкус. Заверните мясо в два слоя фольги и запекайте при 200 °C 1–1,5 часа. За 15 минут до готовности раскройте фольгу, чтобы образовалась румяная корочка. Дайте буженине остыть и только потом снимайте нить — так сок останется внутри!

Ранее мы готовили салат-рулет «Царский» — королевское украшение на новогодний стол. Хитовый праздничный рецепт, который понравится всем.

Проверено редакцией
