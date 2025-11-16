Взломали «Госуслуги»: 4 шага для защиты денег и личных данных

В последнее время мишенью телефонных мошенников все чаще становятся «Госуслуги». Аферисты пытаются выманить у россиян проверочные коды для входа в популярный сервис. Что делать, если злоумышленники добились своего и получили доступ к личному кабинету на этом ресурсе, какие меры необходимо предпринять в первую очередь, рассказывает NEWS.ru.

Что могут сделать мошенники, взломав профиль на «Госуслугах»

Учетная запись «Госуслуг» — это, по сути, цифровой паспорт гражданина, рассказал NEWS.ru юрист Дмитрий Сальников. «Ее взлом дает мошенникам те же возможности, что и кража всех ваших физических документов сразу. Поэтому действовать следует без промедления», — пояснил он.

Получив в распоряжение аккаунт, злоумышленники могут провернуть целый ряд операций.

«Во-первых, взять кредиты и займы на ваше имя через интегрированные с порталом МФО и банки. Во-вторых, оформить кредитную карту и отправить ее на свой адрес. В-третьих, получить налоговый вычет, перенаправив ваши деньги на свой счет», — пояснил юрист.

Кроме того, отметил Сальников, тот, кто получил несанкционированный доступ к «Госуслугам» гражданина, может подать заявление на выплаты (пособия, материнский капитал) с выводом средств на свои реквизиты.

«В числе иных рисков — создание электронной подписи (ЭЦП) и подписание от вашего имени любых документов. Кроме того, аферисты узнают все ваши персональные данные (паспорт, СНИЛС, ИНН, сведения о собственности) для дальнейшего мошенничества», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Старший партнер IT-интегратора «Энсайн» Алексей Постригайло рассказал NEWS.ru, что несколько месяцев назад мошенники взломали «Госуслуги» его отца — все началось с невинного звонка по одному из мессенджеров.

«Человек на том конце попросил „на минутку показать экран“, якобы чтобы помочь с настройкой телефона. Отец зачитал, не задумываясь, СМС с кодом восстановления. Этого оказалось достаточно: злоумышленник зашел в его кабинет на „Госуслугах“, поменял электронную почту для восстановления пароля, прошелся по разделам с персональными данными — в том числе по сведениям о недвижимости и трудовой деятельности — и спокойно вышел из системы», — сообщил эксперт.

По его словам, потеря доступа к «Госуслугам» опасна тем, что эта учетная запись открывает путь ко множеству других сервисов — от налоговых до кредитных.

«Главное помнить, что сотрудники службы безопасности, поддержки, органов правопорядка никогда не звонят и не просят показать экран или назвать код. Если кто-то требует это — разговор нужно сразу прекращать», — заключил Постригайло.

Что делать, если взломали кабинет на «Госуслугах»

Шаг 1: Немедленно позвонить в банки

Позвоните на горячие линии всех своих банков, где у вас есть карты, счета или кредиты, пояснил NEWS.ru адвокат адвокатского бюро «МУР» Антон Лянгерт.

«Требуйте „заморозить“ все операции: онлайн-платежи, переводы, выдачу наличных. Лучше всего — временно заблокировать сами карты. Также предупредите о возможных попытках мошенничества. Это критически важно, чтобы пресечь списание денег», — указал эксперт.

Шаг 2: Заблокировать учетную запись «Госуслуг»

Как рассказал Лянгерт, это можно сделать двумя способами: через службу поддержки. Для этого необходимо позвонить по номеру 8 (800) 100-70-10 (круглосуточно, бесплатно). Сообщите оператору о взломе и попросите заблокировать учетную запись.

По словам адвоката, «заморозить» «учетку» также можно через форму на сайте. Для этого на странице входа на «Госуслуги» нажмите «Не помню пароль», а затем «Заблокировать учетную запись». Вам потребуется указать паспортные данные. Блокировка — это «скорая помощь», которая не даст злоумышленникам ничего сделать дальше, указал Лянгерт.

Шаг 3: Подать заявление в полицию

Опрошенные NEWS.ru юристы советуют обратиться в ближайшее отделение МВД с заявлением о факте взлома. «Обязательно возьмите талон-уведомление. Это официальный документ, который может понадобиться для банка или для восстановления доступа», — сообщил Лянгерт.

Шаг 4: Восстановите доступ к «Госуслугам»

После блокировки инициируйте процесс восстановления. Для этого обратитесь в любой Центр обслуживания (часто есть в МФЦ) с паспортом. Специалист подтвердит вашу личность и поможет разблокировать и восстановить учетную запись, сменив все данные для входа.

Как уберечься от мошенников

Мошенники могут легко оперировать сведениями с «Госуслуг» при попытке обмануть пользователя, рассказал ранее член рабочих групп по безопасности экспертных советов по цифровой экономике Госдумы и Минцифры РФ Павел Луцик. По его словам, нужно менять пароль на сайте раз в два-три месяца.

Эксперт отметил, что персональные данные россиян, включая параметры доступа на «Госуслуги», часто утекают из-за фишинга и других действий мошенников.

С телефонными мошенниками лучше не общаться, предупредил эксперт по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павел Мизинов. По его словам, злоумышленники могут разными способами навредить своей жертве.

«Самая верная тенденция — это просто прекратить разговор. Нужно понять, для чего человек звонит. Если они понимают, что разговор не состоится, они могут вас спровоцировать, чтобы вы могли наговорить определенное количество фраз. Далее из этих фраз можно с помощью определенного ПО нарезать какие-то компрометирующие фразы и использовать их против вас», — подчеркнул эксперт.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь ранее заявил: чтобы не попасться на удочку телефонных мошенников, следует обратить внимание на нетипичные детали в разговоре, посоветовал общественный деятель. Он отметил, что, например, сотрудники коммунальных служб не интересуются банковскими реквизитами, такая информация нужна только злоумышленникам.

Аккаунт на «Госуслугах» — не просто сервис, а ваше цифровое удостоверение личности, напомнил NEWS.ru адвокат Антон Лянгерт. Его защита должна быть на самом высоком уровне. Всегда используйте двухфакторную аутентификацию (по СМС или в приложении) и никому не сообщайте коды доступа, пояснил эксперт.

