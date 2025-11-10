Какие переводы может заблокировать банк в России? Доходы, лимиты, правила

Для борьбы с мошенниками каждый банк в России разрабатывает собственные правила проверки денежных переводов. Какие суммы вызывают подозрения, какие ограничения вводят банки, какие еще есть поводы для блокировки переводов?

Какие суммы переводов вызывают пристальное внимание

МВД РФ сообщало, что с января по июль 2025 года «дистанционные» мошенники похитили у россиян почти 120 млрд рублей. Зарегистрировано свыше 424 тысяч случаев кражи денежных средств.

В этих условиях банки России разрабатывают новые стратегии по борьбе с мошенническими переводами. Уже в мае 2025 года вступили в силу новые, более строгие правила, из-за которых банки стали чаще блокировать карты россиян.

Эксперты «Банки.ру» отмечают: основой для всех блокировок остается закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Он содержит четкие лимиты по суммам, транзакции с которыми подлежат контролю финансовых органов:

100 тыс. руб. — порог переводов за день, после которого банки обязаны информировать финансовые органы.

600 тыс. руб. — ключевой порог по 115-ФЗ, любой денежный перевод, превышающий этот лимит, автоматически попадает в поле зрения служб финансового мониторинга.

1 млн руб. — максимальная сумма, которую можно вывести с карты за месяц, не привлекая внимания.

5 млн руб. — порог для операций с недвижимостью.

10 млн руб. — порог по счетам организаций, имеющих стратегическое значение для ОПК и безопасности РФ.

любая сумма — для операций, связанных с лицами, находящимися в перечне экстремистов.

Какие переводы блокируют по инициативе банков

Эксперты указывают, что помимо официальных требований Центробанка России, каждый банк самостоятельно разрабатывает систему мониторинга. При этом закон разрешает банкам не сообщать клиентам принцип ее работы, это необходимо, чтобы исключить поиск путей обхода.

Для выявления и блокировки подозрительных переводов банк ориентируется на информацию о контрагентах, регулярность и адекватность финансовой операции, время ее совершения и другие факторы, которые закладываются в автоматическую систему. Так, уже сумма менее 100 тыс. руб. за сутки может вызвать вопросы у службы безопасности.

Следующие переводы Центробанк РФ считает имеющими признаки мошеннических и подлежащими блокировке:

счет получателя находится в реестре ЦБ «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента»;

счет получателя использовался для мошеннических операций по данным антифрод-систем банков (он может не фигурировать в реестре мошенников ЦБ);

операция осуществляется с устройства, которое ранее использовалось мошенниками;

получатель перевода является фигурантом уголовного дела;

нетипичный характер перевода (нетипичная сумма операции, количество переводов, время проведения платежа);

нетипичная телефонная активность клиента (если незадолго до совершения перевода отправитель вел продолжительные телефонные разговоры и получал много СМС, особенно от незнакомых абонентов).

Какие еще есть поводы для блокировки подозрительных переводов

Банки оценивают «подозрительность» карт и счетов по ряду параметров, собранных за некоторое время. Так, если клиент отправляет или получает более 30 переводов за сутки, это практически наверняка привлечет внимание службы безопасности.

То же самое, когда клиент банка рассылает деньги более чем десятку получателей в день, или более 50 за месяц. Особенно тщательно проверяют тех, кто мгновенно перечисляет только что поступившие к ним деньги.

Еще один риск — карты без бытовых платежей. Под угрозу блокировки могут попадать карты, по которым не осуществляется оплата жилищно-коммунальных услуг, мобильной связи или других регулярных бытовых платежей (в особенности, если на них появляются крупные суммы). Финансовые службы подозревают, что такие карты могут быть «кошельками» для различных мошенников.

Почему банки блокируют за переводы самому себе

Финаналитик Эряния Бочкина объяснила, что банки могут заблокировать за переводы на собственные счета, в случае если эти операции не соответствуют обычному поведению клиента. Это часть борьбы с отмыванием денег.

Подозрение могут вызвать такие обстоятельства:

частые переводы на новые реквизиты;

дробление крупных сумм;

нетипичные поступления от третьих лиц;

внезапные крупные выводы после долгого накопления;

нестандартные назначения платежей.

В таком случае банк по закону должен проверить происхождение денег и может заморозить операцию, пока клиент не подтвердит ее легальность.

«Чтобы не попасть под блокировку, не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов, прибегать к операциям с признаками анонимности или часто переводить средства незнакомым людям. В назначении платежа лучше указывать понятную суть перевода. Если перевод предстоит крупный, лучше заранее уведомить об этом банк», — советует Бочкина.

