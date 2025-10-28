В АРБ объяснили, почему банки блокируют операции с деньгами Глава АРБ Тосунян: блокировка средств банками — это защита, а не прихоть

Блокировка операций со средствами со стороны банков — не злой умысел, а меры безопасности, заявил NEWS.ru президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. По его словам, россияне воспринимают это как ущемление своих прав, однако зачастую эти решения банка защищают клиентов.

Многие жалобы связаны с мерами безопасности. Когда сотрудник банка просит клиента подождать или уточнить цель снятия крупной суммы — это не прихоть, а элемент системы защиты от мошенничества. К сожалению, люди часто воспринимают такую заботу об их же средствах как ущемление прав, — сказал Тосунян.

Эксперт отметил, что в регионах ситуация с обслуживанием лучше — местные банки дорожат каждым клиентом, поскольку не обладают монопольным положением. В то же время некоторые крупные банки могут позволить себе менее гибкий подход к клиентам — и здесь имеют место случаи недобросовестного поведения, отметил он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор примет меры из-за необоснованных блокировок денежных средств граждан. Она указала на важность обеспечения беспрепятственного доступа к средствам для честных людей. Набиуллина подчеркнула, что механизмы блокировки средств действуют по нескольким основаниям, и призвала банки не смешивать эти механизмы.