ЦБ пообещал принять меры из-за необоснованных блокировок средств

Центробанк примет меры из-за необоснованных блокировок денежных средств граждан, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным ТАСС, она заявила об этом на пресс-конференции, указав на важность обеспечения беспрепятственного доступа к средствам для честных людей.

Про блокировку. Действительно нас беспокоит. <...> И, конечно, здесь очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались, — констатировала глава регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что механизмы блокировки средств действуют по нескольким основаниям, и призвала банки не смешивать эти механизмы. Она отметила, что кредитные организации должны четко информировать клиентов о причинах таких действий и обеспечивать эффективные механизмы обжалования.

Глава Центробанка выразила надежду на скорейшее решение проблемы, отметив, что банки обычно оперативно реагируют на рекомендации регулятора. Она также подчеркнула общую заинтересованность в том, чтобы все действующие механизмы действительно помогали бороться с мошенничеством и отмыванием денег. По ее словам, многие люди страдают от действий мошенников, но крайне важно, чтобы при этом не страдали добросовестные граждане. Для достижения этой цели ЦБ сейчас улучшает обмен данными с банками.

Ранее регулятор решил снизить ключевую ставку до 17% годовых. Так, ожидания аналитиков, которые призывали смягчить денежно-кредитную политику, не оправдались.