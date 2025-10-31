Доллар по 50 рублей? Прогноз Банка России, пора ли продавать валюту

В Центробанке РФ рассказали, при каком варианте курс доллара в России может упасть до 50 рублей. При каких условиях это возможно, что сейчас происходит с долларом, чего ждать от курса в 2026 году?

Когда курс доллара может упасть до 50 рублей

Курс рубля к доллару США может достигнуть 50 к 1, заявил советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов. Во время посещения Балтийского федерального университета Калининграда (БФУ) он объяснил, что это возможно, если в Америке потеряют контроль над инфляцией.

«Курс 50 рублей за доллар предполагает очень сильное укрепление рубля по отношению к доллару. В каком случае это может произойти? В том случае, если ФРС США, американский центробанк, потеряет контроль над инфляцией. Если у нас будет ценовая стабильность, а в США начнется высокая инфляция, которая будет носить устойчивый долгосрочный характер. В этом случае — да, курс рубля начнет устойчиво укрепляться по отношению к американской валюте. Может быть любой курс, в зависимости от того, какая будет инфляция в США. У нас она будет вблизи 4%», — напомнил Тремасов про целевой уровень инфляции в России.

Тремасов подчеркнул: Центробанк РФ очень аккуратно снижает ключевую ставку, чтобы не допустить выхода роста цен из-под контроля. По данным Росстата, годовая инфляция в России на 20 октября составила 8,2%; по прогнозу ЦБ РФ, по итогам года она снизится до 6,5–7%.

При этом уровень инфляции в США по итогам сентября составил 3%, достигнув максимума с начала года. Для американцев целевым уровнем является 4%.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что происходит с долларом сейчас, укрепляется или слабеет

29 октября Федеральная резервная система (ФРС) США вновь понизила ключевую ставку, которая определяет стоимость кредитования в американской финансовой системе. Стоимость заемных денег была снижена до 3,75–4% годовых.

Ранее США «обнулили» ключевую ставку во время пандемии коронавируса; чтобы экономика продолжала работать, несмотря на локдауны, в марте 2020 года ставку снизили до 0–0,25% годовых. В результате на фоне массированных антироссийских санкций в 2022 году США столкнулись с резким ростом инфляции (до 9,1% к июню) и к июлю 2023 года подняли ставку до 5,25–5,5%. Теперь ФРС постепенно снижает ключевую ставку, возвращая уровень инфляции к расчетному.

Несмотря на смягчение кредитно-денежной политики, доллар 30 октября укрепился к основным мировым валютам и рублю, преодолев отметку в 80 руб. Ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин отмечает, что глава ФРС Джером Пауэлл ужесточил риторику: при нынешней инфляции новое снижение ставки в декабре «не является предрешенным».

Что будет с курсом рубля в 2026 году, снова доллар по 100?

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров прогнозирует, что в 2026 году курс рубля будет снижаться более плавно, чем считалось ранее. Прогноз среднего курса на год также скорректирован.

«С учетом поступающих данных мы корректируем средний прогноз по курсу рубля на 2026 год в сторону укрепления. Относительно предыдущего прогноза он будет крепче на 1,5 руб. и в среднем по году составит 92,5 руб. за доллар. В начале 2026 года ожидаем курс около 87 руб. с ослаблением до 96 руб. к концу года», — указал Федоров.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Финаналитик перечисляет основные факторы: рубль поддерживает слабый спрос на валюту из-за слабого импорта в Россию.

С ним согласны аналитики из ВТБ и «Ренессанс Капитала»: ЦБ РФ будет осторожно, но все-таки снижать жесткость кредитно-денежной политики, ослабляя рубль. Слишком крепкий рубль по многим причинам невыгоден для бюджета России, поэтому ослабление нацвалюты фактически заложено в ожидания рынка.

