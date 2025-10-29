Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 21:41

ФРС США второй раз за год снизили базовую ставку

ФРС США ожидаемо снизила ставку до уровня 3,75 — 4% годовых

Фото: Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральная резервная система США, снизила базовую кредитную ставку. На заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) было объявлено о снижении ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до уровня 3,75-4%.

В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков FOMC принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25 %, до 3,75-4%, — говорится в заявлении.

В сентябре этот шаг стал ответом на охлаждение экономической активности и сохраняющееся инфляционное давление. В заявлении регулятора отмечается замедление темпов создания новых рабочих мест и небольшой рост безработицы.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад уходу в отставку председателя Федеральной резервной системы (ФРС, аналог Центробанка РФ) США Джерома Пауэлла. Глава государства также назвал его «упрямым ослом и тупицей» за нежелание снижать базовую ставку. Пауэлл раскритиковал решение Трампа ввести торговые пошлины, заявив, что такие действия могут нанести урон экономике Соединенных Штатов и привести к инфляции.

США
ФРС
ставки
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня
ФРС США второй раз за год снизили базовую ставку
Кардашьян выпустила леденцы для женских половых органов
Семейная пара купила старый дом и нашла под ковром сокровище
«Горыныч» уничтожил хорватскую РСЗО и диверсантов ВСУ в ДНР
Невзоров сказал, что думает о Собчак
Москвич оставил шумным соседям гневное послание
СБУ выявила российского «шпиона» из Британии
Дуров удивился обману в Telegram
Алкоголь, долги, слова об СВО, новая девушка: как живет Сергей Бурунов
Врачи не дали умереть вахтовику, неделю жившему с инсультом
Купянск и Покровск окружены: прекратят ли там стрелять, что сказал Путин
Сирия признала независимость одной самопровозглашенной республики
«Перелом», Покровск, Купянск: ситуация на фронтах СВО вечером 29 октября
Лебедев рассказал об «эпичных» грузовиках на дровах в КНДР
Суд запретил две песни Маурова
Священник объяснил, что делают с записками о здравии и упокоении
Известный мэтр электронной музыки покинул этот мир
Вирусолог назвала эффективный способ профилактики гриппа
В Челябинске умер легендарный «зачетный дед»
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.