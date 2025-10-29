ФРС США второй раз за год снизили базовую ставку

ФРС США второй раз за год снизили базовую ставку ФРС США ожидаемо снизила ставку до уровня 3,75 — 4% годовых

Федеральная резервная система США, снизила базовую кредитную ставку. На заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) было объявлено о снижении ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до уровня 3,75-4%.

В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков FOMC принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25 %, до 3,75-4%, — говорится в заявлении.

В сентябре этот шаг стал ответом на охлаждение экономической активности и сохраняющееся инфляционное давление. В заявлении регулятора отмечается замедление темпов создания новых рабочих мест и небольшой рост безработицы.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад уходу в отставку председателя Федеральной резервной системы (ФРС, аналог Центробанка РФ) США Джерома Пауэлла. Глава государства также назвал его «упрямым ослом и тупицей» за нежелание снижать базовую ставку. Пауэлл раскритиковал решение Трампа ввести торговые пошлины, заявив, что такие действия могут нанести урон экономике Соединенных Штатов и привести к инфляции.