Юрист объяснил, как правильно платить налог на доходы по вкладам

Самостоятельно рассчитывать или подавать декларацию для оплаты налога на доходы по депозитам не нужно, это сделает за вкладчиков ФРС, заявил NEWS.ru гендиректор юридической компании «Митра», член совета Международной ассоциации юристов и консультантов Юрий Мирзоев. По его словам, налоговая пришлет уведомление в личный кабинет или заказным письмом. А налогоплательщик должен оплатить его удобным способом до 1 декабря.

Не нужно самостоятельно рассчитывать налог на доходы по вкладам, подавать декларацию (3-НДФЛ) или даже знать о точной сумме. До 1 декабря 2025 года налоговая направит налоговое уведомление. Оно придет в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, либо по почте заказным письмом. После получения уведомления необходимо оплатить указанную в нем сумму до 1 декабря 2025 года. Сделать это можно через приложение банка, онлайн-банкинг или в отделении любого банка по реквизитам из уведомления, — сказал Мирзоев.

Эксперт напомнил, что в 2025 году налог на доходы по депозитам за 2024 год платят только с суммы процентов, превышающей 210 тыс. рублей за все вклады. Граждане могут рассчитать НДФЛ уже сейчас. Информация о процентных доходах за прошлый год уже есть в личных кабинетах налогоплательщиков, отметил юрист.

