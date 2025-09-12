Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 18:36

Юрист объяснил, как правильно платить налог на доходы по вкладам

Юрист Мирзоев: подавать декларацию о доходах с вклада за 2024 год не нужно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самостоятельно рассчитывать или подавать декларацию для оплаты налога на доходы по депозитам не нужно, это сделает за вкладчиков ФРС, заявил NEWS.ru гендиректор юридической компании «Митра», член совета Международной ассоциации юристов и консультантов Юрий Мирзоев. По его словам, налоговая пришлет уведомление в личный кабинет или заказным письмом. А налогоплательщик должен оплатить его удобным способом до 1 декабря.

Не нужно самостоятельно рассчитывать налог на доходы по вкладам, подавать декларацию (3-НДФЛ) или даже знать о точной сумме. До 1 декабря 2025 года налоговая направит налоговое уведомление. Оно придет в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, либо по почте заказным письмом. После получения уведомления необходимо оплатить указанную в нем сумму до 1 декабря 2025 года. Сделать это можно через приложение банка, онлайн-банкинг или в отделении любого банка по реквизитам из уведомления, — сказал Мирзоев.

Эксперт напомнил, что в 2025 году налог на доходы по депозитам за 2024 год платят только с суммы процентов, превышающей 210 тыс. рублей за все вклады. Граждане могут рассчитать НДФЛ уже сейчас. Информация о процентных доходах за прошлый год уже есть в личных кабинетах налогоплательщиков, отметил юрист.

Ранее юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Аида Магомедова рассказала, что с тех, у кого нет ни денег, ни имущества, пытаются взыскать долги, отыскивая активы. По ее словам, для этого приставы направляют запросы в банки, налоговые органы, работодателям должника и прочие организации.

Если ничего найти не удается, процедуру взыскания на время останавливают, но долг никуда не девается, предупредила эксперт.

налоги
вклады
депозиты
ФРС
Наталья Петрова
Н. Петрова
