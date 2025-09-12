Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 07:40

Юрист раскрыла схему взыскания долгов с тех, у кого ничего нет

Юрист Магомедова: в случае нищеты должника приставы обращаются к нему на работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С тех, у кого нет ни денег, ни имущества, пытаются взыскать долги, отыскивая активы, рассказала юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Аида Магомедова. По ее словам, для этого приставы направляют запросы в банки, налоговые органы, работодателям должника и прочие организации.

Если ничего найти не удается, процедуру взыскания на время останавливают, но долг никуда не девается, предупредила она. В этом случае должнику может помочь процедура банкротства. При этом гражданин не должен за последние три года продавать недвижимость или автомобиль.

Любое избавление от имущества перед процедурой будет тщательно проверяться и если установлен вред кредиторам, то сделки будут оспорены, — заключила юрист.

Ранее в России расширили полномочия налоговых органов, которые теперь могут взыскивать с граждан неоспариваемые долги по налогам, штрафам, страховым взносам, пеням и процентам без обращения в суд. Соответствующий закон, опубликованный на сайте правовых актов, подписал президент Владимир Путин. Нововведения предусматривают, что при наличии спора между налогоплательщиком и налоговой инспекцией взыскание будет производиться исключительно в судебном порядке.

До этого депутат Государственной думы Солтан Узденов заявил, что законопроект о запрете онлайн-микрозаймов, который готовится к рассмотрению в Госдуме, является необходимой мерой для борьбы с мошенничеством в сфере микрофинансов. Он отметил, что, сколько бы парламентарии ни принимали законов, в России все равно наблюдается тенденция роста выдачи микрозаймов без непосредственного присутствия клиента.

долги
приставы
деньги
банки
