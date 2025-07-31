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31 июля 2025 в 19:10

Россиян теперь начнут штрафовать по-новому

Путин подписал закон о взыскании долгов во внесудебном порядке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России расширили полномочия налоговых органов, которые теперь могут взыскивать с граждан неоспариваемые долги по налогам, штрафам, страховым взносам, пеням и процентам без обращения в суд. Соответствующий закон, опубликованный на сайте правовых актов, подписал президент Владимир Путин. Нововведения предусматривают, что при наличии спора между налогоплательщиком и налоговой инспекцией взыскание будет производиться исключительно в судебном порядке.

Согласно новым правилам, у налоговой службы будет шестимесячный срок для принятия решения о взыскании задолженности после истечения срока добровольного погашения. Уведомление о взыскании направят гражданину через личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги» или заказным письмом по почте.

До этого адвокат Дмитрий Пашин из МКА «Клишин и партнеры» говорил, что российских дачников не будут штрафовать за сбор плодов с соседских растений, если их ветви выходят за границы участка. Юрист пояснил, что владелец земельного надела имеет право распоряжаться всем, что находится в пределах его воздушного и подземного пространства.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов предупредил о возможных штрафах за кормление голубей вблизи жилых домов. Парламентарий отметил существующую судебную практику, когда такие действия признаются нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

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