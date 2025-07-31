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31 июля 2025 в 18:01

Россиянам рассказали, можно ли срывать плоды с соседского участка

Адвокат Пашин: срывать соседские плоды разрешается только за пределами участка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне имеют право срывать плоды с соседских кустов и деревьев на даче, если ветви растений выходят за пределы чужого участка, рассказал адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин. По его словам, которые приводит RT, собственник может использовать по своему усмотрению все, что находится над и под его землей.

С точки зрения гражданского законодательства собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка, — пояснил Пашин.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что соблюдение закона о тишине поможет не испортить дачный отдых. Также, по его словам, одним из самых распространенных источников разногласий между соседями остается содержание домашних животных.

До этого общественник Федор Мезенцев посоветовал россиянам располагать туалет на дачном участке на расстоянии не менее одного метра от забора и границы земельного участка во избежание штрафа. Он предупредил, что за нарушение экологического законодательства в части туалетов грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

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