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21 июля 2025 в 17:54

Дачникам раскрыли, как не нарваться на штраф за туалет на участке

Общественник Мезенцев предостерег от постройки дачного туалета вплотную к забору

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во избежание штрафа нужно располагать туалет на дачном участке на расстоянии не менее одного метра от забора и границы земельного участка, заявил «Радио 1» общественник Федор Мезенцев. Он предупредил, что за нарушение экологического законодательства в части туалетов грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

Надо напомнить, что выгребные ямы без дна запрещены. То есть раньше ставили так называемые деревенские сортиры — яму, потом ее закапывали и новую делали. Сейчас такое запрещено, и может прилететь административный штраф до пяти тысяч рублей, а также требования о сносе незаконно возведенного сооружения, — уточнил Мезенцев.

Эксперт напомнил, что туалет на участке может влиять на качество питьевой воды из колодца. Он должен находиться не ближе 12 м от ближайшей скважины. Эта норма распространяется и на туалеты, которые оборудованы как обычные комнаты в доме.

Юрист Илья Русяев ранее заявил, что дачников зачастую штрафуют из-за несанкционированного сжигания мусора, а также несоблюдения санитарных и противопожарных требований. Эксперт посоветовал следить за состоянием своего участка и дома.

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