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23 июля 2025 в 11:06

Дачникам рассказали, как не испортить летний отдых себе и соседям

Депутат Чаплин: соблюдение закона о тишине поможет не испортить дачный отдых

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соблюдение закона о тишине поможет не испортить дачный отдых, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, одним из самых распространенных источников разногласий между соседями остается содержание домашних животных.

Дача — это место для отдыха и единения с природой, а не для выяснения отношений. Шумные работы, громкая музыка вечером или ранним утром могут испортить отдых окружающим. В большинстве регионов ночным временем считается период с 23:00 до 7:00, в это время особенно важно соблюдать тишину. Одним из самых распространенных источников разногласий между соседями остается содержание домашних животных. Собаки должны находиться на территории участка, не создавая неудобств окружающим, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что остаются актуальными вопросы, связанные с плодовыми деревьями, чьи ветви могут заходить на соседние участки. Также депутат добавил, что разногласия между соседями могут вызвать споры о соблюдении строительных норм.

Не менее актуальны споры между соседями по дачным участках, которые касаются плодовых деревьев, чьи ветви заходят на соседние участки. Собранные с вашей территории фрукты по закону принадлежат вам, но я всегда призываю к разумному компромиссу. Не менее важны правильное межевание участков и соблюдение строительных норм. Споры о границах — одни из самых сложных. Межевание поможет избежать многих проблем. Соблюдение несложных правил сделает загородную жизнь комфортной для всех, — резюмировал Чаплин.

Ранее общественник Федор Мезенцев заявил, что во избежание штрафа нужно располагать туалет на дачном участке на расстоянии не менее одного метра от забора и границы до соседней территории. Он предупредил, что за нарушение экологического законодательства в части туалетов грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

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