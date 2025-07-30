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30 июля 2025 в 07:16

Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей рядом с домом

Депутат Колунов: за кормление голубей у дома можно получить крупный штраф

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Людям, которые кормят голубей и других птиц рядом с жилыми домами, грозит крупный штраф в случае создания этим санитарно-эпидемиологических угроз, заявил в беседе с ТАСС зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, такая судебная практика в России есть.

Однако она применима лишь в тех случаях, когда кормление голубей создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Соответственно, это штраф не за кормление, а за последствия от него, — объяснил депутат.

Так, предусмотрена ответственность для граждан от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей, уточнил парламентарий. Причем при повторном нарушении штраф вырастает вплоть до 400 тысяч рублей, резюмировал Колунов.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что россияне могут разводить и держать на даче птицу и кроликов исключительно для личных нужд. Он уточнил, что в законе не указано максимально допустимое количество животных, однако участок не должен становиться маленькой фермой.

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птицы
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Россия
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