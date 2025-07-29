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29 июля 2025 в 14:36

Россиянам разъяснили правила содержания животных на даче

Депутат Чаплин: россияне могут содержать кур на даче только для личных нужд

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россияне могут разводить и держать на даче птицу и кроликов исключительно для личных нужд, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он уточнил, что в законе не указано максимально допустимое количество животных, однако участок не должен становиться маленькой фермой.

Современное законодательство предоставляет дачникам право разводить на своих участках сельскохозяйственных животных, но с важными ограничениями. Закон разрешает содержание птицы и кроликов, но исключительно для личных нужд, без коммерческой деятельности. Допустимое количество кур и кроликов в законе не прописано. Главный принцип — разумная достаточность. Участок должен оставаться садовым, а не превращаться в мини-ферму, — сказал Чаплин.

По словам депутата, необходимо четко соблюдать санитарные нормы и уважать права соседей. Он объяснил, что птичник или крольчатник должны находиться не менее чем в четырех метрах от границы участка и в 12 метрах от соседского дома.

При систематических нарушениях и жалобах соседей владельцу могут выписать штраф до 1% кадастровой стоимости участка. В крайних случаях животных придется убрать с территории. Содержание коров, коз или свиней возможно только на землях личного подсобного хозяйства. Для садовых участков разрешены лишь птица и кролики, — добавил Чаплин.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что гражданам России грозит штраф за вырубку деревьев на собственном участке без разрешения. Он уточнил, что оно не требуется для удаления аварийных, засохших или зараженных деревьев при наличии экспертизы, а также высаженных самим владельцем.

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