У Белоусова появился новый зам: кто такой Василий Осьмаков, досье

Министр обороны РФ представил своего нового заместителя. Кого выбрал в помощники Андрей Белоусов, чем он известен, когда стало известно о назначении?

Когда Белоусов представил нового заместителя

В ходе выступления на заседании Совета министров обороны государств СНГ глава Минобороны РФ Андрей Белоусов представил своего нового заместителя.

«Пользуясь случаем, хотел бы представить заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Сергеевича Осьмакова, которого многие знают по его прошлой работе. Он был первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации», — объявил Белоусов.

Первая информация о возможном переходе Осьмакова в Минобороны появилась еще в сентябре. Об этом рассказали несколько источников, близких к администрации президента и правительству России. Источники СМИ подчеркнули, что для Минобороны такое назначение будет «очень хорошим приобретением».

21 октября стало известно, что Осьмаков покинул министерство. По данным «Ведомостей», у него были варианты — пост замминистра обороны или должность замглавы государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

16 октября стало известно, что генерал Александр Фомин, который участвовал в переговорах с Украиной в 2022 и 2025 годах, уходит из Министерства обороны. На посту своем он оставался с 2017 года. До этого Фомин был директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, а до того был замначальника департамента сухопутных вооружений ФГУП «Рособоронэкспорт».

Источники СМИ указали, что спектр полномочий нового заместителя министра обороны пока что неизвестен. Фомин ранее занимался в первую очередь вопросами военно-технического сотрудничества.

Чем известен Василий Осьмаков, кем он работал

Василию Осьмакову 42 года. Он окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «востоковед, африканист, переводчик арабского языка».

Осьмаков с 2004 года работал на различных должностях в Минпромэнерго России (в 2008 упразднено и разделено на Минпромторг и Минэнерго). Начинал как начальник отдела стратегического планирования и научно-исследовательских работ.

В 2008 году стал помощником министра промышленности и торговли, в 2012 году возглавил департамент стратегического развития и проектного управления министерства. В 2016 году стал заместителем министра, а в апреле 2021-го стал первым замминистра.

Инсайдерский Telegram-канал INSIDER-T утверждает, что назначение Осьмакова может быть первым шагом Белоусова к построению новой экономической модели для Минобороны РФ.

«Идет переформатирование вертикали Минобороны под управляемую экономическую модель, где военные решения увязываются с производственными возможностями оборонки. По словам инсайдеров, Белоусов планирует в ближайшие месяцы заменить еще нескольких ключевых замов — прежде всего тех, кто связан с бывшими подрядчиками военного ведомства и с фигурами, попавшими под проверки», — утверждает Telegram-канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

