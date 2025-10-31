В РФ ограничили регистрацию в Telegram и WhatsApp? Подробности, что дальше

В России ограничили регистрацию новых пользователей в Telegram и WhatsApp, утверждает ряд СМИ. Какие подробности об этом известны, в чем причины, что будет дальше — зарубежные мессенджеры окончательно заблокируют?
Правда ли в России ограничили регистрацию в Telegram и WhatsApp
К российским оператором связи поступило требование прекратить передачу СМС и звонков новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp, утверждает издание «Код Дурова» со ссылкой на источник на телеком-рынке. Операторы начали выполнять указание, которое коснется и зарегистрированных пользователей, говорится в материале.
Именно ограничение передачи текстовых сообщений и голосовых соединений необходимо для прекращения регистрации новых российских пользователей, утверждает источник.
При авторизации в существующий аккаунт Telegram, как правило, уже не присылает СМС, а отправляет код на привязанный email или звонит с российского номера, диктуя код голосом. Еще один альтернативный вариант — отправка авторизационного кода в другие активные сессии.
Тем не менее при регистрации нового аккаунта подтверждение номера телефона по СМС или звонком обязательны. Именно с этим моментом у россиян могут возникнуть трудности, считают авторы издания.
Журналисты решили проверить, действительно ли ограничения уже вступили в силу. Для этого на существующем аккаунте Telegram сформировали запрос на изменение номера телефона. В итоге СМС с подписью дошло до номеров «МегаФона» и МТС, а с «Билайном» возникли проблемы — сообщение не было доставлено.
Операторы связи и регуляторы пока никак не комментировали эти сведения.
Почему могли ограничить регистрацию, что дальше
Ограничение работы Telegram и WhatsApp является мягкой формой принуждения компаний к соблюдению действующего законодательства РФ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов.
«Напомню, что Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru) должна соблюдать весь комплекс законодательства, в том числе и открытие в России представительства, и хранение персональных данных наших граждан и чувствительной инфраструктуры», — добавил Свинцов.
Постепенное ужесточение требований к компании Meta, считает парламентарий, является единственно возможным способом обеспечить соблюдение законов. При этом, по словам депутата, обсуждений о жестких ограничениях в отношении Telegram и WhatsApp не ведется и полный запрет на использование мессенджеров не планируется.
«Дальше — полная блокировка. Это вопрос времени», — считает пользователь Сети Александр С.
В каких регионах ограничили работу Telegram и WhatsApp
Крупнейший телеком-оператор в Крыму «Волна» 30 октября сообщил, что работа Telegram и WhatsApp частично ограничена в регионе. В пресс-службе компании добавили, что Мининформ республики рекомендует всем скачивать мессенджер MAX.
«Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России», — говорится в сообщении.
Затем Роскомнадзор опроверг это заявление — регулятор не вмешивался в работу мессенджеров в Крыму.
До этого РКН заявил о частичных ограничениях в отношении зарубежных мессенджеров в целях противодействия преступникам. Там пояснили, что, согласно информации правоохранительных органов и многочисленным обращениям граждан, именно Telegram и WhatsApp стали основными инструментами для мошеннических схем, вымогательства денежных средств. Также через эти мессенджеры россиян вовлекают в диверсионную и террористическую деятельность.
Читайте также:
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 октября: где сбои в РФ
Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем
Наступление ВС РФ на Харьков 31 октября: войска заблокировали в Купянске