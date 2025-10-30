Володин призвал сделать рубль «как при царе»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал стремиться к тому, чтобы рубль был «как при царе, золотым», передает ТАСС. Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания, где обсуждались основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, с докладом председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Надо постараться сделать так, чтобы наш рубль был, как при царе, золотым и ценился во всем мире. А что там будет изображено, это уже второй вопрос… Потому что не это главное в купюре, что там нарисовано на ней, а ценность ее, — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Председатель Госдумы выразил надежду, что Центральный банк «услышит» этот призыв. По словам Володина, ключевая цель состоит в том, чтобы российская экономика росла более динамичными темпами. Он подчеркнул, что базовые параметры для достижения этой цели — повышение производительности труда, снижение себестоимости, рост эффективности рубля и снижение инфляции, поскольку без этого может «грохнуться экономика» и «финансовая система».

Ранее Набиуллина сообщила, что Банк России сможет ускорить темпы снижения ключевой ставки при условии опережающего роста производительности труда. По ее словам, это ключевое направление для устойчивого развития экономики, которое предоставит больше пространства для смягчения политики регулятора.