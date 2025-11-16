Ученые захотели создать «дизайнерских» детей NYP: в США стартовала работа над созданием генетически модифицированных детей

В Соединенных Штатах началась работа над созданием генетически модифицированных детей, которую ведет стартап Preventive, пишет NYP. Формально компания ставит задачей устранение наследственных заболеваний, однако эксперты расценивают это как первый шаг к производству так называемых дизайнерских детей.

Исследования проводятся за пределами США, поскольку внутреннее законодательство запрещает редактирование эмбрионов. Компания планирует достичь рождения первого ребенка, лишенного генетических дефектов. Данный проект вызывает серьезные дискуссии, поскольку генетические манипуляции несут риск непредсказуемых мутаций. Дополнительной проблемой становится возможное усиление социального неравенства, ведь доступ к таким услугам получат исключительно обеспеченные семьи.

Ранее в Египте зарегистрирован уникальный медицинский случай, когда у пациентки на УЗИ выявили беременность девятью плодами. Медики объяснили столь редкое явление бесконтрольным применением лекарственных препаратов для терапии бесплодия. Специалисты уточнили, что данные средства стимулируют одновременное производство нескольких яйцеклеток, а их передозировка приводит к множественному оплодотворению.

До этого в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) 36-летняя Тереза Троя родила пятерняшек. Многоплодная беременность является семейной особенностью — сама женщина родилась четверняшкой вместе с тремя братьями-близнецами.