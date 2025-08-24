В США четверняшка родила пятерняшек

В американском городе Эль-Пасо штата Техас 36-летняя Тереза Троя родила пятерняшек, сообщает издание ABC 7. Три девочки и два мальчика появились на свет 3 июня путем кесарева сечения. Многоплодные беременности являются семейной особенностью — сама женщина родилась четверняшкой вместе с тремя братьями-близнецами.

Новорожденные получили имена: Кайла Роуз, Вивиана Лили, Изабелла Джанна, Джозеф Энтони и Джексон Томас. Роды прошли успешно, и все дети чувствуют себя хорошо.

