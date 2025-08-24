Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 17:54

В США четверняшка родила пятерняшек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В американском городе Эль-Пасо штата Техас 36-летняя Тереза Троя родила пятерняшек, сообщает издание ABC 7. Три девочки и два мальчика появились на свет 3 июня путем кесарева сечения. Многоплодные беременности являются семейной особенностью — сама женщина родилась четверняшкой вместе с тремя братьями-близнецами.

Новорожденные получили имена: Кайла Роуз, Вивиана Лили, Изабелла Джанна, Джозеф Энтони и Джексон Томас. Роды прошли успешно, и все дети чувствуют себя хорошо.

Ранее жительница Китая Чэнь Хун использовала беременность для того, чтобы избежать пятилетнего тюремного заключения. С 2021 по 2025 год женщина родила троих детей.

До этого жительница Малайзии показала фотографии своей трансформации во время беременности. Ее лицо распухло, покрылось глубокими морщинами и воспалениями, придавая ей вид пожилой женщины. 28-летняя Фарах Файзал рассказала, что болезнь не поддавалась лечению, никто так и не смог понять причин происходящего. Тем не менее она каждый день просыпалась с новыми высыпаниями. Кожа все время чесалась и горела.

США
роды
беременности
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров поставил на место журналистку с «кофемашинами для убийства русских»
В ФРГ потребовали приближенных к членству в НАТО гарантий для Киева
Глава Федерации лыжных гонок подрался с воспитанником и попал на видео
Москалькова узнала о состоянии удерживаемых на Украине курян
У альпинистки Наговицыной появился шанс выжить? Подробности, новая операция
Американский режиссер рассказал о планах по работе в России
«Он не такой»: Лукашенко и Трамп пошутили о Путине перед саммитом на Аляске
Умер звезда сериалов «Ищейка» и «Отпуск»
«Феерический идиот»: Зеленского уличили в ударе по НАТО
Москвич сделал предложение девушке, которая едва не заколола его ножом
В Кольцово под Новосибирском взорвался гараж
Словакия сделала грозное предупреждение Украине из-за ударов по «Дружбе»
Вэнс ответил, отправятся ли американские войска на Украину
Галина Польских поделилась воспоминаниями о режиссере Ускове
Сырский назвал «извечного врага» Украины
Три китайца упали со строительных лесов при атаке БПЛА на Ленобласть
В США оборвалась жизнь легенды «Вестей»
ДНК России, защита Родины: какие будут обязательные предметы в школах РФ?
В США назвали ключ к мирному соглашению по Украине
Вэнс назвал срок, за который реально завершить украинский конфликт
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.