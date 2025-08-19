Женщина родила троих детей за четыре года, чтобы избежать тюрьмы

Жительница Китая Чэнь Хун использовала беременность для того, чтобы избежать пятилетнего тюремного заключения, передает South China Morning Post. С 2021 по 2025 год женщина родила троих детей.

Ей удавалось оставаться на свободе благодаря закону, который дает возможность беременным женщинам и молодым матерям отбывать наказание без изоляции, находясь под надзором. На протяжении всех четырех лет женщина предоставляла властям медицинские справки, чтобы отсрочить отбывание тюремного срока.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на то, что женщина не проживает вместе со своим третьим ребенком. В ходе проверки выяснилось, что новорожденный был зарегистрирован на бывшую невестку Чэнь. Тогда женщина призналась, что уже давно не состоит в браке и передала всех своих детей бывшему супругу и его семье. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая использовала беременность как способ избежать наказания.

В результате китаянку незамедлительно поместили в изолятор, поскольку до окончания срока заключения оставалось меньше года.

