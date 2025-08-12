Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 11:08

Турагент с шизофренией обманула 200 россиян на 25 млн рублей

Турагент из Тулы продала несуществующие путевки на 25 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турагент Анна из Тулы обманула россиян на 25 млн рублей, обещая тур в отель с концертом Валерия Меладзе, однако после сбора денег девушка перестала отвечать и ушла на лечение в психиатрическую клинику, передает Telegram-канал SHOT. По словам отчаявшихся туристов, турагент обманула более 200 человек из разных регионов России.

Анна продавала путевки в Турцию, Египет, на Кубу и Бали, привлекая клиентов подозрительно низкими ценами на отели, где для гостей якобы выступали такие звезды, как Валерий Меладзе, Михаил Шуфутинский, Юлия Савичева и другие. Позже оказалось, что туры у туроператоров не бронировались, и ни один клиент не улетел. По словам пострадавших, в конце июля девушка была госпитализирована в психиатрическую больницу с симптомами шизофрении.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала подростка из Челябинска по подозрению в мошенничестве после обращения местной жительницы. По имеющейся информации, юноша причастен к хищению у петербурженки 2,26 млн рублей. В течение пяти дней женщина вела переписку с неизвестными, которые представлялись сотрудниками различных государственных структур.

туры
путевки
мошенничество
Тула
обман
