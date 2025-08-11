Подросток из Челябинска обманом похитил миллионы у петербурженки В Петербурге подростка задержали по подозрению в обмане 60-летней женщины

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали подростка из Челябинска после обращения местной жительницы, сообщает Telegram-канал «78». По его информации, юноша подозревается в обмане петербурженки на 2,26 млн рублей.

Как уточнил канал, женщина на протяжении пяти дней общалась со злоумышленниками, которые выдавали себя за сотрудников различных ведомств. Они убедили петербурженку, что ее деньги необходимо «обезопасить», передав их курьеру. Когда молодой человек забрал наличку, жительница Петербурга обратилась в полицию.

Курьера удалось найти вечером того же дня. Им оказался 17-летний подросток из Челябинска. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники похитили 27 млн рублей у супругов-пенсионеров из Москвы. Преступники представились бывшим работодателем, который заявил о проверке кадрового состава. После этого пенсионеру позвонил якобы сотрудник силового ведомства, убедивший его, что от его имени пытались перевести деньги «преступнику».