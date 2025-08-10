Пенсионер поговорил по телефону с «бывшим начальником» на 27 млн рублей

Пенсионер поговорил по телефону с «бывшим начальником» на 27 млн рублей Супруги-пенсионеры перевели мошенникам 27 млн рублей в Москве

Мошенники похитили 27 миллионов рублей у супругов-пенсионеров из Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Преступники представились бывшим работодателем, который заявил о проверке кадрового состава, и сотрудником ФСБ.

27 млн рублей похищено у супружеской пары москвичей после звонка от якобы бывшего работодателя мужа, — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, якобы сотрудник силового ведомства заявил пенсионеру, что от его имени пытались перевести деньги «преступнику», поэтому нужно помочь в расследовании. Позже к схеме подключилась женщина, представившаяся работницей банка. Следуя их указаниям, супруги две недели снимали все сбережения и передавали их курьерам.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о хищении 15 млн рублей у пенсионера. По данным полиции, мошенники убедили пожилого мужчину передать курьеру деньги под предлогом «декларирования» сбережений.

В свердловском Первоуральске до этого девятилетний школьник перевел с карт матери почти 500 тысяч рублей. Он выиграл игровую валюту в онлайн-игре, перешел по ссылке мошенников и отсканировал присланный ими QR-код в банковском приложении. Деньги списали с дебетовой и кредитной карт.