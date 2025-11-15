В Египте зафиксировали необычный случай многоплодной беременности В Египте женщина забеременела девятью детьми из-за лекарств от бесплодия

В Египте зафиксировали уникальный медицинский случай, когда у женщины на УЗИ обнаружили беременность с девятью плодами, передает Al Arabiya. Причиной столь редкого явления врачи назвали бесконтрольный прием медицинских препаратов для лечения бесплодия.

Специалисты пояснили, что данные лекарственные средства стимулируют одновременное производство нескольких яйцеклеток, что при передозировке приводит к множественному оплодотворению. Современная медицинская практика предусматривает возможность сокращения количества эмбрионов для обеспечения безопасности здоровья матери и оптимального развития оставшихся плодов, отметили в источнике.

