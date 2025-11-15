Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Египте зафиксировали необычный случай многоплодной беременности

В Египте женщина забеременела девятью детьми из-за лекарств от бесплодия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Египте зафиксировали уникальный медицинский случай, когда у женщины на УЗИ обнаружили беременность с девятью плодами, передает Al Arabiya. Причиной столь редкого явления врачи назвали бесконтрольный прием медицинских препаратов для лечения бесплодия.

Специалисты пояснили, что данные лекарственные средства стимулируют одновременное производство нескольких яйцеклеток, что при передозировке приводит к множественному оплодотворению. Современная медицинская практика предусматривает возможность сокращения количества эмбрионов для обеспечения безопасности здоровья матери и оптимального развития оставшихся плодов, отметили в источнике.

Ранее в Новой Зеландии учительница забеременела от трудного 17-летнего подростка и лишилась лицензии на работу. Женщина работала в школе, где учатся дети, имеющие проблемы с законом или медицинские нарушения.

Кроме того, стало известно, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом по делу о выводе крупных сумм за рубеж, ожидает появления четвертого ребенка. К материалам следствия приобщена справка о беременности.

