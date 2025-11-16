Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 07:37

Натуральные козинаки без сахара: готовлю идеальный перекус за 1 час в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти козинаки — идеальное решение для тех, кто ищет полезный и вкусный перекус. Хрустящие, ароматные и совершенно без сахара, они насыщают надолго и дарят заряд энергии. Отличная альтернатива магазинным сладостям, которая понравится и взрослым, и детям.

Готовлю я так: в миске смешиваю стакан семян льна, полстакана подсолнечных семечек, по две столовые ложки семян чиа, тыквенных семечек и кунжута. Добавляю половину чайной ложки соли и любимые специи — отлично подходит корица или кардамон. Вливаю полстакана воды, тщательно перемешиваю и оставляю на 10–15 минут: лен и чиа образуют натуральный гель, который скрепит массу. Выкладываю смесь на противень с пергаментом, разравниваю тонким слоем и сушу в духовке при 120 °C 40–60 минут до золотистого цвета. Через 15–20 минут нарезаю на порционные кусочки. Полностью остужаю — тогда козинаки становятся по-настоящему хрустящими.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

