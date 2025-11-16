Салат «Новогодний фейерверк» из печени: бюджетная закуска на Новый год. Фишка в красивом оформлении. Он сочетает в себе нежность куриной печени, хруст маринованных огурцов и сырную пикантность. Такой салат не только украсит праздничный стол, но и подарит гостям настоящее гастрономическое удовольствие без лишних хлопот.

Начните с приготовления 500 граммов куриной печени — обжарьте ее с двумя измельченными луковицами и одной крупной морковью, натертой на терке, до полной готовности. Дайте печени остыть и нарежьте ее небольшими кусочками. Четыре маринованных огурца нарежьте соломкой, четыре отварных яйца и 100 граммов сыра натрите на средней терке. Теперь соберите салат: выложите печень с овощами, затем слой огурцов, яйца и сыр. Каждый слой промажьте майонезом по своему вкусу. Украсьте зернами граната, зеленым луком и грецкими орехами. Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике — этого времени достаточно, чтобы все вкусы соединились в идеальную праздничную композицию!

