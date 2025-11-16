Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 07:00

Салат «Новогодний фейерверк» из печени: бюджетная закуска на Новый год. Фишка в красивом оформлении

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Новогодний фейерверк» из печени: бюджетная закуска на Новый год. Фишка в красивом оформлении. Он сочетает в себе нежность куриной печени, хруст маринованных огурцов и сырную пикантность. Такой салат не только украсит праздничный стол, но и подарит гостям настоящее гастрономическое удовольствие без лишних хлопот.

Начните с приготовления 500 граммов куриной печени — обжарьте ее с двумя измельченными луковицами и одной крупной морковью, натертой на терке, до полной готовности. Дайте печени остыть и нарежьте ее небольшими кусочками. Четыре маринованных огурца нарежьте соломкой, четыре отварных яйца и 100 граммов сыра натрите на средней терке. Теперь соберите салат: выложите печень с овощами, затем слой огурцов, яйца и сыр. Каждый слой промажьте майонезом по своему вкусу. Украсьте зернами граната, зеленым луком и грецкими орехами. Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике — этого времени достаточно, чтобы все вкусы соединились в идеальную праздничную композицию!

Ранее мы готовили салат-рулет «Царский» — королевское украшение на новогодний стол. Хитовый праздничный рецепт, который понравится всем.

Проверено редакцией
Читайте также
Превращаю рисовую бумагу в ленивые манты — грузинский деликатес с азиатскими нотками за 20 минут
Общество
Превращаю рисовую бумагу в ленивые манты — грузинский деликатес с азиатскими нотками за 20 минут
Пожелтевший подоконник — не приговор: верни пластику белизну без замены
Общество
Пожелтевший подоконник — не приговор: верни пластику белизну без замены
Фаршированные яйца по-королевски: элементарный рецепт — хит любого застолья
Общество
Фаршированные яйца по-королевски: элементарный рецепт — хит любого застолья
Вкуснее любых салатов — закуска «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе
Общество
Вкуснее любых салатов — закуска «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе
Салат «Шапка Деда Мороза»: главный хит для встречи нового года Огненной Лошади
Общество
Салат «Шапка Деда Мороза»: главный хит для встречи нового года Огненной Лошади
салаты
Новый год
печень
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кир Стармер обзавелся неожиданным врагом в Британии
«Очень медленно»: Берлин обвинили в безразличии к взрывам на «Северном потоке»
Четверо полицейских получили ранения на вызове о домашнем насилии
«Города уходят во тьму»: В США раскрыли, что ВС России сделали с Зеленским
Рецепт салата «Лисья шубка»: простое блюдо покорит ваших гостей!
Гражданский вариант FPV-дронов «Молния» привезут на выставку в Дубай
Поставки европейского пива в Россию рухнули до минимума
«Люди злятся»: немцы пришли в бешенство из-за выпада Германии против России
Назван размер пени для россиян за просрочку по налогам в 2025 году
Морозы, метели, ледяные дожди: погода в Москве и Петербурге 17–23 ноября
Овечкин набрал два очка в матче с «Нью-Джерси», но его команда проиграла
Срыв атаки ВСУ и уничтожение командиров: успехи ВС РФ к утру 16 ноября
Толкование сна про путешествие: как понять скрытые знаки подсознания
В Мехико в ходе марша были ранены 100 полицейских
Трамп может обречь на голод миллионы американцев
Трое детей отравились угарным газом при пожаре
Последние подразделения ВСУ дезертировали из Ямполя
Россиянам напомнили о праве на перерасчет за плохое отопление
Россиянам рассказали, когда входная дверь может стать причиной штрафа
К чему снится ежик: удача или предупреждение? Ответ сонников здесь
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.