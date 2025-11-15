Салат «Шапка Деда Мороза»: главный хит для встречи нового года Огненной Лошади

Приготовьте на Новый год потрясающий салат «Шапка Деда Мороза», который удивит гостей не только оригинальной подачей, но и прекрасным вкусом. Эта вкуснятина — главный хит для встречи нового года Огненной Лошади!

Для салата вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 4 отварные картофелины, 2 отварные моркови, 3 яйца (белки и желтки отдельно), 2 соленых огурца, 150 г майонеза, 1–2 больших красных болгарских перца. Картофель, морковь, огурцы и курицу нарежьте мелкими кубиками, желтки разомните вилкой. Все смешайте в миске и заправьте майонезом. Отложите 2–3 столовые ложки салата для помпона. Из основной массы сформируйте руками плотный шар-колобок и выложите его на тарелку. Болгарский перец нарежьте соломкой и обильно закройте ею весь шар, чтобы не было просветов. Внизу, по диаметру, сделайте меховую опушку из тертого на мелкой терке яичного белка. Из отложенного салата скатайте маленький шарик-помпон, обваляйте его в оставшемся тертом белке и установите сверху шапки.

Вкус салата — это насыщенное сочетание нежной курицы, сытных овощей, пикантных ноток соленого огурца и легкой сладости красного перца.

