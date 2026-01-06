Салат «Сытая свекровь» для семейного застолья: оставит всех сытыми и довольными

Приготовьте невероятно сытный, оригинальный и вкусный салат «Сытая свекровь», который идеально подойдет для семейного застолья по любому поводу.

Вкус получается насыщенным, многогранным и очень сытным: нежная печень, нейтральный рис, сливочные яйца, сладкая кукуруза и свежий огурец создают идеальный баланс. Это блюдо точно оставит всех сытыми и довольными.

Вам понадобится: 150 г отварного риса, 300 г куриной печени, 3 яйца, 1 банка консервированной кукурузы, 1 свежий огурец, майонез, соль, перец по вкусу. Печень обжарить или отварить до готовности, мелко нарезать. Яйца разобрать на белки и желтки, натереть по отдельности. Огурец нарезать мелким кубиком. Салат собираем слоями, слегка промазывая каждый майонезом: первый слой — отварной рис, второй — мелко нарезанная куриная печень (присолить и поперчить слой). Третий слой — яичные белки, четвертый — консервированная кукуруза, пятый — свежий огурец, шестой — тертые яичные желтки (их не нужно промазывать). Дайте салату настояться в холодильнике.

