07 января 2026 в 12:30

Украинский перекладенец — слоеный пирог с яблоками и корицей. Не шарлотка, а вкуснее и проще

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот пирог, название которого говорит само за себя, — воплощение домашнего уюта и щедрости украинской кухни. Слои воздушного теста, прослоенные душистыми яблоками с корицей, создают неповторимый аромат, который плывет по всему дому и манит всех к столу. Перекладенец получается удивительно сочным внутри, с хрустящей румяной корочкой сверху и является идеальным десертом для семейного чаепития в любое время года.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 200 г сливочного масла, 1 яйцо, 150 г сметаны, щепотка соли; для начинки — 1 кг яблок, 150 г сахара, 2 ч. л. молотой корицы, 50 г сливочного масла. Разотрите охлажденное масло с мукой в крошку, добавьте яйцо, сметану, соль и быстро замесите тесто. Разделите его на 6-7 частей, каждый комок раскатайте в тонкую лепешку. Яблоки очистите и натрите на крупной терке, смешайте с сахаром и корицей. На противень, застеленный бумагой, выложите первый слой теста, распределите часть начинки, накройте следующим слоем. Повторите, пока не закончатся ингредиенты, завершив слоем теста. Верхний слой наколите вилкой, смажьте взбитым желтком и поломайте на него оставшееся масло. Выпекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
пироги
яблоки
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
