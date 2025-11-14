Салат «Императорский» с курицей и апельсином: переплюнет все блюда на столе — сочетание на миллион

Салат «Императорский» с курицей и апельсином: переплюнет все блюда на столе — сочетание на миллион

Салат «Императорский» — это поистине королевское блюдо, которое соединяет в себе нежность копченой курицы, свежесть пекинской капусты и яркую цитрусовую нотку — сочетание на миллион! Он переплюнет все блюда на столе.

Вам понадобится: 400 г копченой курицы, 300 г пекинской капусты, 4 вареных яйца, 200 г твердого сыра, 2 апельсина, майонез для заправки. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте и смешайте с майонезом, выложите первый слой на большое блюдо. Копченую курицу нарежьте кубиками и распределите вторым слоем, смажьте майонезом. Яйца и сыр натрите на терке отдельно — выложите последовательно третьим и четвертым слоями, каждый промазывая майонезом. Апельсины очистите от кожуры, нарежьте кусочками и красиво разложите сверху, создавая солнечную корону. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа.

Вкус этого салата — это гармония контрастов: нежная копченая курица и сливочный сыр идеально сочетаются с хрустящей капустой, а сочные дольки апельсина добавляют освежающую цитрусовую сладость, которая балансирует насыщенность майонеза.

Ранее стало известно, как приготовить крабовый салат по-новому: добавляю один ингредиент — и вкус становится просто улет.