Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 13:16

Салат «Императорский» с курицей и апельсином: переплюнет все блюда на столе — сочетание на миллион

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Императорский» — это поистине королевское блюдо, которое соединяет в себе нежность копченой курицы, свежесть пекинской капусты и яркую цитрусовую нотку — сочетание на миллион! Он переплюнет все блюда на столе.

Вам понадобится: 400 г копченой курицы, 300 г пекинской капусты, 4 вареных яйца, 200 г твердого сыра, 2 апельсина, майонез для заправки. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте и смешайте с майонезом, выложите первый слой на большое блюдо. Копченую курицу нарежьте кубиками и распределите вторым слоем, смажьте майонезом. Яйца и сыр натрите на терке отдельно — выложите последовательно третьим и четвертым слоями, каждый промазывая майонезом. Апельсины очистите от кожуры, нарежьте кусочками и красиво разложите сверху, создавая солнечную корону. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа.

Вкус этого салата — это гармония контрастов: нежная копченая курица и сливочный сыр идеально сочетаются с хрустящей капустой, а сочные дольки апельсина добавляют освежающую цитрусовую сладость, которая балансирует насыщенность майонеза.

Ранее стало известно, как приготовить крабовый салат по-новому: добавляю один ингредиент — и вкус становится просто улет.

Проверено редакцией
Читайте также
Торт на Новый год «Сугроб» — шикарная выпечка без духовки: он очень простой и быстрый и обязательно приживется на вашей кухне
Общество
Торт на Новый год «Сугроб» — шикарная выпечка без духовки: он очень простой и быстрый и обязательно приживется на вашей кухне
И горячее, и суп в одном казане! Каварма по-болгарски. Вкусное нежное мясо в особом маринаде
Общество
И горячее, и суп в одном казане! Каварма по-болгарски. Вкусное нежное мясо в особом маринаде
Превращаю фарш в ароматный измир кефтеси — сытный ужин, который готовится в одной сковороде
Общество
Превращаю фарш в ароматный измир кефтеси — сытный ужин, который готовится в одной сковороде
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество
Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
салаты
рецепты
застолье
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появился аэропорт имени Калашникова
Стало известно, почему Украина пытается вернуть молодежь из Европы
«Уничтожение граждан»: Захарова обвинила Киев в страшных преступлениях
Застрелившего жену и ее любовника мужчину задержали благодаря случайности
Покушение у могил, 200 дронов, ЧС в Новороссийске: ВСУ атакуют РФ 14 ноября
Психолог объяснила, почему молодые больше страдают от тревоги
В МИД раскрыли, зачем Киев готовит новые провокации
Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с преступлениями в IT-сфере
«Основной вектор — дети»: курян призвали не поднимать игрушки на улице
«Никаких проблем»: Аршавин рассказал о встречах с украинцами за рубежом
Свежая зелень зимой без хлопот: учимся выгонке на подоконнике за 3 недели
Трагедия в семье, фото с пляжа, личная жизнь: где сейчас актриса Захарова
Иноагенту Гозману вынесли приговор по делу об оправдании терроризма
Лукашенко снял запрет на ввоз картофеля из Европы
Ушедший на СВО британский турист получил гражданство России
Врач рассказала, почему вредно хрустеть пальцами
На Западе столкнулись с неожиданным идеологическим сюрпризом
Биолог предупредила о рисках покупки специй на развес
SHAMAN заявил о новой песне с известным саксофонистом
Автоюрист оценил инициативу проверки ТО с помощью камер
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.