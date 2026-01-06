Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 12:35

После «Оливье» хочется лёгкости. Салат «Иней» с креветками и кальмаром — вкусно и просто

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
После сытных праздничных салатов так хочется свежести, лёгкости и чистого, морского вкуса. «Иней» — это именно то блюдо, которое освежит ваше меню: нежные креветки и упругий кальмар создают лёгкую основу, а сочные цитрусовые ноты и хрустящий салат добавляют ощущение прохлады и чистоты. Этот салат — как глоток свежего воздуха, элегантный, быстрый в приготовлении и идеально подходящий для того, чтобы завершить череду плотных застолий.

Для приготовления вам понадобится: 200 г очищенных креветок, 200 г очищенных колец кальмара, 1 спелый авокадо, 1 розовый грейпфрут, 100 г салатных листьев (например, романо или айсберг). Для заправки: 3 ст. л. оливкового масла, сок половины лайма, 1 ч. л. мёда, соль и белый перец по вкусу. Креветки и кальмары быстро обжарьте на сильно разогретой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны до готовности, посолите. Остудите. Грейпфрут очистите от кожуры и белых плёнок, разберите на дольки. Авокадо нарежьте ломтиками. На большое блюдо выложите салатные листья. Сверху горкой распределите морепродукты, дольки грейпфрута и авокадо. Взбейте все ингредиенты для заправки венчиком до эмульсии и полейте салат перед самой подачей. Для полного эффекта «инея» можно слегка посыпать блюдо мелко натертой цедрой лайма или белым кунжутом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
