Четверо полицейских получили ранения на вызове о домашнем насилии AP: четверо полицейских были ранены на вызове о домашнем насилии в Канзасе

Четверо американских правоохранителей получили ранения в результате перестрелки в штате Канзас, сообщает издание Associated Press. По данным журналистов, они приехали на вызов о домашнем насилии в доме в сельской местности к югу от города Топика, на месте началась стрельба.

Стрельба произошла около 10:30 утра в субботу. Трое помощников шерифа и один сотрудник дорожного патруля Канзаса получили ранения, – говорится в публикации.

Ранее в Кемерово возле ночного клуба произошла стрельба, в результате которой два посетителя получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу, где один из них скончался. По данным следователей, конфликт между двумя мужчинами возник на выходе из заведения. Один из участников ссоры неожиданно достал оружие и открыл стрельбу по оппонентам.

В Санкт-Петербурге в апарт-отеле мужчина выстрелил из травматического пистолета в свою знакомую, которая вдвое младше него. Причину конфликта изначально установить не удалось, также неизвестно точное количество произведенных выстрелов. Пострадавшая девушка была госпитализирована, но после оказания медицинской помощи ее выписали в удовлетворительном состоянии.