Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 07:22

Четверо полицейских получили ранения на вызове о домашнем насилии

AP: четверо полицейских были ранены на вызове о домашнем насилии в Канзасе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Четверо американских правоохранителей получили ранения в результате перестрелки в штате Канзас, сообщает издание Associated Press. По данным журналистов, они приехали на вызов о домашнем насилии в доме в сельской местности к югу от города Топика, на месте началась стрельба.

Стрельба произошла около 10:30 утра в субботу. Трое помощников шерифа и один сотрудник дорожного патруля Канзаса получили ранения, – говорится в публикации.

Ранее в Кемерово возле ночного клуба произошла стрельба, в результате которой два посетителя получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу, где один из них скончался. По данным следователей, конфликт между двумя мужчинами возник на выходе из заведения. Один из участников ссоры неожиданно достал оружие и открыл стрельбу по оппонентам.

В Санкт-Петербурге в апарт-отеле мужчина выстрелил из травматического пистолета в свою знакомую, которая вдвое младше него. Причину конфликта изначально установить не удалось, также неизвестно точное количество произведенных выстрелов. Пострадавшая девушка была госпитализирована, но после оказания медицинской помощи ее выписали в удовлетворительном состоянии.

США
стрельба
пострадавшие
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кир Стармер обзавелся неожиданным врагом в Британии
«Очень медленно»: Берлин обвинили в безразличии к взрывам на «Северном потоке»
Четверо полицейских получили ранения на вызове о домашнем насилии
«Города уходят во тьму»: В США раскрыли, что ВС России сделали с Зеленским
Рецепт салата «Лисья шубка»: простое блюдо покорит ваших гостей!
Гражданский вариант FPV-дронов «Молния» привезут на выставку в Дубай
Поставки европейского пива в Россию рухнули до минимума
«Люди злятся»: немцы пришли в бешенство из-за выпада Германии против России
Назван размер пени для россиян за просрочку по налогам в 2025 году
Морозы, метели, ледяные дожди: погода в Москве и Петербурге 17–23 ноября
Овечкин набрал два очка в матче с «Нью-Джерси», но его команда проиграла
Срыв атаки ВСУ и уничтожение командиров: успехи ВС РФ к утру 16 ноября
Толкование сна про путешествие: как понять скрытые знаки подсознания
В Мехико в ходе марша были ранены 100 полицейских
Трамп может обречь на голод миллионы американцев
Трое детей отравились угарным газом при пожаре
Последние подразделения ВСУ дезертировали из Ямполя
Россиянам напомнили о праве на перерасчет за плохое отопление
Россиянам рассказали, когда входная дверь может стать причиной штрафа
К чему снится ежик: удача или предупреждение? Ответ сонников здесь
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.