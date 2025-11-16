Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 07:10

Поставки европейского пива в Россию рухнули до минимума

Евросоюз поставил в Россию три тысячи тонн пива в сентябре

Фото: Manfred Bail/imageBROKER/Global Look Press
Россия в сентябре 2025 года сократила импорт пива из Евросоюза до минимума за последние 10 лет — всего три тысячи тонн, сообщает РИА Новости на данные Евростата. Это стало минимальными закупками с января 2015 года, когда они составили 2,8 тыс. тонн.

Лидером по поставкам этого пенного напитка в РФ осенью стала Германия. При этом страна снизила продажи на российский рынок на треть — до 640 тонн. Второе место заняла Латвия, экспорт которой сократился вдвое и составил 622 тонны. На третьем месте расположилась Чехия. Еще в августе она была главным поставщиком, но в сентябре ее продажи сократились в 3,6 раза и составили 555 тонн.

Ранее сообщалось, что Россия в январе — сентябре 2025 года поставила в ЕС удобрений на €1,346 млрд (124 млрд рублей), что стало рекордом за три квартала с 2022 года. Так, экспорт вырос на 5% по сравнению с прошлым годом, показывая вторую подряд положительную динамику.

До этого стало известно, что РФ заняла третье место по стоимости газового импорта в ЕС с долей 16,1%, уступив только США и Алжиру. Общая стоимость поставок российского газа достигла €10,6 млрд (995 млрд рублей), что демонстрирует рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

