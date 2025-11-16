Гражданский вариант FPV-дронов «Молния» привезут на выставку в Дубай

Гражданский вариант FPV-дронов «Молния» (Lightning) российского производства впервые будет представлен за рубежом, сообщили в компании-разработчике. Его привезут на Международную авиационно-космическую выставку Dubai Airshow 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах. Данный беспилотник уже зарекомендовал себя в рамках специальной военной операции, передает ТАСС.

Российские беспилотные авиационные комплексы Lightning впервые представят на зарубежной выставке, — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Молнию» можно применять для практической подготовки операторов БПЛА, экспресс-разведки и мониторинга. Кроме того, БПЛА пригоден для поисково-спасательных операций, доставки грузов и других задач, требующих высокой мобильности.

Ранее в пресс-службе Ростеха сообщили, что в рамках Dubai Airshow 2025 впервые покажут обновленный учебно-боевой самолет Як-130М. Помимо этого, иностранцам представят импортозамещенный вертолет «Ансат-М» и российский истребитель пятого поколения Су-57Э, который примет участие в летной программе.