16 ноября 2025 в 07:29

«Очень медленно»: Берлин обвинили в безразличии к взрывам на «Северном потоке»

Депутат Котре: ФРГ не проявляла интереса в расследовании ЧП на «Северном потоке»

Власти Германии не проявляли должного интереса в вопросе расследования взрывов на газопроводе «Северный поток», заявил в беседе с РИА Новости депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. По его словам, Берлин «устраивали произошедшие на трубопроводах взрывы».

Расследование проводилось очень медленно, Германия вообще не проявляла какого-либо интереса к тому, чтобы это расследовать, — подчеркнул политик.

Ранее журналист из ФРГ Ральф Нимайер выразил мнение, что жители Германии все сильнее раздражаются из-за политики немецких властей и Евросоюза в отношении России. По его словам, немцы разгневаны тем, что их правительство «само подрезало себе крылья».

До этого Котре назвал полным безумием потенциальную сделку по продаже газопровода «Северный поток — 2» американскому инвестору Стивену Линчу. Он добавил, что Германия и Россия способны «без проблем» восстановить проект. Однако вместо этого в Берлине собираются пригласить иностранца, поскольку сами «не хотят ничего делать», уточнил депутат.

