Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 08:29

Спортсменка российского происхождения удержала титул чемпиона UFC

Валентина Шевченко выиграла бой у Вейли Чжан и сохранила титул UFC

Валентина Шевченко Валентина Шевченко Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Киргизская чемпионка Валентина Шевченко успешно защитила свой титул UFC в поединке с китайской спортсменкой Вейли Чжан. Их бой стал со-главным событием UFC 322 В Нью-Йорке и продлился все пять раундов.

Победа киргизской спортсменки российского происхождения была единогласно признана судьями, которые выставили одинаковые оценки 50-45 по всем трем картам. Шевченко впервые завоевала титул UFC 8 декабря 2018 года, но утратила его в 2023 году после поражения мексиканке Алексе Грассо. 15 сентября ей удалось вернуть чемпионский пояс, когда она снова встретилась с Грассо. Тот поединок также продлился все пять раундов и завершился единогласным судейским решением в пользу Шевченко.

Ранее российский тяжеловес Александр Волков одержал значимую победу на турнире UFC в Абу-Даби, победив бразильского бойца Жаилтона Алмейду по итогам судейского решения. Поединок состоялся на арене Etihad в ОАЭ и продлился все отведенные три раунда.

На турнире UFC 322 произошел конфликт с участием американского бойца Диллона Дэниса, друга экс-чемпиона Конора Магрегора. Инцидент возник между Дэнисом и представителями команды российских бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова. Драка началась непосредственно перед стартом основного карда. Среди участников столкновения оказались бывший боец UFC Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков. Охранникам удалось разнять конфликтующих.

UFC
единоборства
спорт
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ислам Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем весе
Взломали «Госуслуги»: 4 шага для защиты денег и личных данных
«На карточку»: пленный объяснил, зачем ВСУ отдают зарплату командирам
«Сожрали, демоны»: рыбак не поделил улов с семьей медведей
Агрессивная женщина набросилась на продавца и попала в кадр
В США предупредили Россию об усилении провокаций Украины
Буйная россиянка устроила погром в цветочном магазине и избила флориста
Спортсменка российского происхождения удержала титул чемпиона UFC
Ведущий NBC может потерять работу после нападок на Трампа
Друг Макгрегора ввязался в массовую драку с командой Махачева и Хабиба
ВСУ прикинулись мирными жителями, чтобы сбежать из-под Харькова
Повальное дезертирство и прорыв в Купянске: новости СВО на утро 16 ноября
Как проверить масло в двигателе? Простой способ сэкономить на ремонте авто
7 признаков, по которым ФНС заподозрит скрытые доходы, как избежать проблем
Орбан допустил скорое завершение украинского конфликта
Детей по всему миру начал поражать опасный недуг
Россиянка помогла обезвредить банду грабителей в Аргентине
Над Россией сбили почти 60 беспилотников за ночь
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 ноября: инфографика
«Пробыл там дней 10»: брат Козловского раскрыл, зачем актер ездил в США
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.