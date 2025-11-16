Спортсменка российского происхождения удержала титул чемпиона UFC

Киргизская чемпионка Валентина Шевченко успешно защитила свой титул UFC в поединке с китайской спортсменкой Вейли Чжан. Их бой стал со-главным событием UFC 322 В Нью-Йорке и продлился все пять раундов.

Победа киргизской спортсменки российского происхождения была единогласно признана судьями, которые выставили одинаковые оценки 50-45 по всем трем картам. Шевченко впервые завоевала титул UFC 8 декабря 2018 года, но утратила его в 2023 году после поражения мексиканке Алексе Грассо. 15 сентября ей удалось вернуть чемпионский пояс, когда она снова встретилась с Грассо. Тот поединок также продлился все пять раундов и завершился единогласным судейским решением в пользу Шевченко.

Ранее российский тяжеловес Александр Волков одержал значимую победу на турнире UFC в Абу-Даби, победив бразильского бойца Жаилтона Алмейду по итогам судейского решения. Поединок состоялся на арене Etihad в ОАЭ и продлился все отведенные три раунда.

На турнире UFC 322 произошел конфликт с участием американского бойца Диллона Дэниса, друга экс-чемпиона Конора Магрегора. Инцидент возник между Дэнисом и представителями команды российских бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова. Драка началась непосредственно перед стартом основного карда. Среди участников столкновения оказались бывший боец UFC Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков. Охранникам удалось разнять конфликтующих.