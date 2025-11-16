Детей по всему миру начал поражать опасный недуг Lancet: количество страдающих от гипертонии детей растет по всему миру

Количество случаев развития гипертонии среди детей стремительно растет по всему миру, об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на портале Lancet. По мнению ученых, такая тенденция обусловлена ухудшением образа жизни, а также ростом числа случаев ожирения среди несовершеннолетних.

Детская гипертония поражает значительную и растущую долю детского населения во всем мире, — говорится в публикации.

В общей сложности исследователи проанализировали данные 443,9 тыс. детей. Они выяснили, что частота детской гипертонии подскочила почти в два раза с 2000 по 2020 год. Президент Испанского кардиологического общества Игнасио Фернандес Лосано назвал этот факт крайне тревожным.

Гипертония — это болезнь взрослых, и ее появление в столь юном возрасте вызывает тревогу, — добавил он.

