Россиян предупредили о рисках искусственного вскармливания детей

Существует научно обоснованная связь между отказом от грудного вскармливания и повышенным риском развития таких заболеваний, как диабет, ожирение и аутизм, заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она отметила, что детей не стоит кормить искусственными смесями, так как в их составе, помимо «инородного белка», присутствует пальмовое масло, которое крайне плохо усваивается детским организмом, передает «Говорит Москва».

Буцкая обратила внимание на то, что в родильных домах младенцев начинают кормить из бутылочки, и выразила обеспокоенность практикой бесплатной раздачи смесей в медицинских учреждениях. Она подчеркнула, что впоследствии родители вынуждены приобретать эти смеси, что может создавать значительные финансовые трудности.

Ранее сообщалось, что в России в разных регионах действуют разные программы по выдаче подарков для новорожденных. Такие подарки помогают облегчить родителям первые недели после рождения ребенка. Чтобы получить подарок, ребенок должен быть зарегистрирован в регионе, а один из родителей — иметь там постоянное место жительства. Наборы выдают при выписке из роддома, во время регистрации рождения в ЗАГСе или через МФЦ и портал госуслуг.