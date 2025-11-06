Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 12:55

Россиян предупредили о рисках искусственного вскармливания детей

Депутат Буцкая: отсутствие грудного вскармливания может спровоцировать аутизм

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Существует научно обоснованная связь между отказом от грудного вскармливания и повышенным риском развития таких заболеваний, как диабет, ожирение и аутизм, заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она отметила, что детей не стоит кормить искусственными смесями, так как в их составе, помимо «инородного белка», присутствует пальмовое масло, которое крайне плохо усваивается детским организмом, передает «Говорит Москва».

Буцкая обратила внимание на то, что в родильных домах младенцев начинают кормить из бутылочки, и выразила обеспокоенность практикой бесплатной раздачи смесей в медицинских учреждениях. Она подчеркнула, что впоследствии родители вынуждены приобретать эти смеси, что может создавать значительные финансовые трудности.

Ранее сообщалось, что в России в разных регионах действуют разные программы по выдаче подарков для новорожденных. Такие подарки помогают облегчить родителям первые недели после рождения ребенка. Чтобы получить подарок, ребенок должен быть зарегистрирован в регионе, а один из родителей — иметь там постоянное место жительства. Наборы выдают при выписке из роддома, во время регистрации рождения в ЗАГСе или через МФЦ и портал госуслуг.

Госдума
кормление
дети
смесители
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности о торговле детьми в Москве
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.